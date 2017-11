Top 14 | Branchée sous haute tension, la Section paloise risque de perdre plusieurs pépites

Neuvième de Top 14 avant de recevoir Brive samedi, la Section traverse une zone de turbulence avec des envies de départ sur le terrain et en coulisses. Le vice-président Yannick Le Garrérès pourrait prendre du recul.

Deuxième test match pour le XV de France face aux Blacks demain avec un Palois ! Le pilier Malik Hamadache sera titulaire. Une première pour lui, après Bastien Pourailly avec les Barbarians vendredi soir. La formation paloise à l'honneur ce weekend mais qui risque de perdre plusieurs jeunes dans les semaines à venir alors qu'en coulisse, deux camps semblent se former à présent avec le président Bernard Pontneau d'un côté, et le vice-président Yannick Le Garrérès de l'autre. Ce dernier pourrait s'écarter.

Yannick Le Garrérès à l'écart ?

Les tensions ont commencé à se sentir ces dernières semaines, déjà sur France Bleu Béarn avec la mise à l'écart annoncée du manager de la performance Christophe Savio, confirmée par le président Pontneau. Et puis maintenant, celle évoquée voire peut-être même enclenchée de son épouse et directrice, Sandra Savio. Ces décisions ne seraient pas du gout du vice-président. En retrait et même injoignable depuis une semaine, Yannick Le Garrérès ne nous a pas caché son envie de prendre du recul.

Romain Buros vers l'UBB

L'arrière de 20 ans aurait donné son accord à l'Union Bordeaux Bègles. Brandon Fajardo demande lui du temps de jeu. Le club aurait proposé à son ouvreur remplaçant un prêt en Nouvelle-Zélande, même si le président Pontneau l'a démenti lundi dernier dans Stade bleu. Il y a aussi le cas de Baptiste Pesenti, actuellement blessé. Le jeune 3e ligne de 20 ans a reçu un coup de fil de Montpellier. Et puis, parmi les pépites à garder, un talon et un nom, Lucas Rey dont le contrat arrive à échance en fin de saison.