Top 14 - Brive "perd sur son point fort" à la dernière seconde et rentre de Paris avec la gueule de bois

Le CA Brive s'est incliné 12-10 sur la pelouse du Stade Français, ce samedi après-midi, pour la 15e journée du Top 14. Les Brivistes, en tête au score pendant une grande partie du match, ont encaissé une ultime pénalité à la dernière seconde de la partie.

Le CA Brive rentre de Paris avec la gueule de bois ! Mais ce n’est pas à cause d’une grosse fête pour le Nouvel An. C’est à cause d’une défaite 12 à 10 concédée à la dernière seconde du match sur une pénalité marquée par le Stade Français. Un dénouement cruel pour le CAB auteur d’une grosse première période, et qui, à trop vouloir gérer son avance en deuxième période, a fini par céder sur une ultime mêlée disputée après la sirène.

"Un scénario cauchemar"

Personne ne l’avait pas dit ainsi, mais Brive voulait clairement faire un coup dans la capitale. "Ca fait bien ch***, c'est sûr..." Alors la frustration de Guillaume Namy est énorme après coup. "Ca se joue sur un coup du sort. On était bien dans le match, pendant 80 minutes. On n'a pas baissé les bras, on n'a pas eu de trou d'air comme on a pu avoir", rumine l'ailier. "On a fait un match plein, sans toutefois les lâcher au score. Ils sont toujours restés au contact. C'est un match qui se joue sur rien, avec un scénario cauchemar."

Brive perd sur une mêlée

Et c'est pourtant sur son "point fort" que le CAB a vu la victoire s'envoler. Que s'est-il donc passé sur cette dernière mêlée ? "Franchement, je ne sais pas", répond Saïd Hirèche. "J'étais concentré à pousser", poursuit le 3e ligne et capitaine, "je vois que Sisa s'arrête et puis je vois l'arbitre le bras tendu contre nous. J'étais dégoûté. Le ballon était sorti... Peut-être que sur les deux mêlées précédentes on a été en difficulté et qu'il a retenu ça." Nicolas Godignon n'a rien à redire sur cette dernière décision. "C'est tellement obscur l'art de la mêlée", lâche le manager briviste. "Ce qui me frustre le plus, c'est qu'on a la même mêlée, au même endroit, sept minutes avant. Elle est signalée par l'arbitre de touche, mais ne nous est pas attribuée." Le CA Brive, maigre consolation, repart quand même avec le bonus défensif. Et la gueule de bois.