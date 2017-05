Top 14 - Brive écarte Castres et décroche la 8e place du championnat !

Le CA Brive s'est imposé 33-27 contre Castres, ce samedi soir, pour la 26e et dernière journée de la phase régulière du Top 14. Les Brivistes décrochent ainsi la 8e place du classement final et ont offert une magnifique sortie à leurs joueurs désormais retraités.

Brive a dignement fêté les départs en retraite de ses papys flingueurs Mela, Péjoine et Ribes. En battant Castres 33-27, ce samedi soir, le CAB a offert une dernière victoire à ses monuments du club. Ce succès permet à Brive de terminer 8e au classement final, à seulement un point de la 7e place qualificative à un barrage pour la grande coupe d’Europe et à une victoire des phases finales.

En cours de match, le CAB a d’ailleurs occupé virtuellement la 6e puis la 7e position. Si près mais si loin à la fois. Les Corréziens sont probablement à leur place commente le manager Nicolas Godignon.

Le club peut encore grandir mais n’a donc pas raté la sortie de ses joueurs charismatiques, entrés les uns après les autres sous l'ovation du public. Arnaud Mela, Jean-Baptiste Péjoine et Guillaume Ribes, aussi pris dans une nasse de supporters sur le terrain au coup de sifflet final. Un peu plus tôt, le talonneur a quitté la scène par la grande porte, porté en triomphe par ses deux piliers à sa sortie du terrain. Ovation debout, aussi, pour le 2e ligne et capitaine emblématique et le demi de mêlée, recordman du nombre de matchs joués avec le CAB. Avant une cérémonie d’adieu qui a touché tout le public et tout l’effectif à l'issue de la rencontre. Pour également dire au revoir à neuf autres joueurs partants : Pointud, Buys, Toetu, Steenkamp, Whetton, Iribaren, Radikedike, Cabannes et Tuatara.