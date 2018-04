Brive-la-Gaillarde, France

C'est confirmé par le CA Brive. Comme nous vous l'annoncions dès sa mise à l'écart, l'éviction de Nicolas Godignon était bien définitive. Trois semaines après les faits, le club annonce ce vendredi soir qu'un accord amiable a été trouvé avec l'ex manager du CAB pour qu'il quitte le club. Nicolas Godignon, qui avait pris la tête de l'équipe en 2012, était sous contrat jusqu'en 2020.

Dans le communiqué, le président Simon Gillham salue l'action de Nicolas Godignon. Il "a fait un excellent travail pendant six saisons en qu’entraineur-en-chef. Il a mené la montée du CA Brive en Top 14. Ensuite, il a permis au club d’enchainer plusieurs saisons au plus haut niveau avec des moyens financiers modestes. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière." Comme l'indiquait France Bleu Limousin, l'entraîneur des avants Didier Casadeï est nommé entraineur en chef jusqu’à la fin de la saison 2017-2018.