Top 14 - Brive : alerte rouge pour la venue de Bordeaux

Brive-la-Gaillarde, France

" Ils sont derrière Lyon au classement, mais ils sont aussi dangereux et peut-être plus performants à l'extérieur ". Le décor est planté par Jeremy Davidson, manager d'un CA Brive particulièrement sur ses gardes avant de recevoir Bordeaux-Bègles, ce samedi à 18h, pour la 8e journée de Top 14 qui met aux prises deux formations éloignées au classement. Quand le CAB est avant-dernier, l'UBB pointe en deuxième position. Quand les Brivistes, fringants à domicile (trois victoires), n'arrivent pas à accrocher des points à l'extérieur, les Bordelais, aussi intraitables à la maison (quatre victoires dont trois avec bonus), font eux le boulot en déplacement : un succès à Castres, un match nul à Montpellier et une défaite avec le point du bonus défensif chez le leader lyonnais.

"Peut-être l'équipe la plus complète du championnat"

" C'est un match très dangereux " commente, en forme de lapalissade, Jeremy Davidson au sujet d'une formation dont il a été l'entraîneur des avants pendant une saison avant de rejoindre la Corrèze à l'été 2018, " c'est peut-être l'équipe la plus complète du championnat ". Meilleure attaque, deuxième meilleure défense, redoutable sur le contre en touche, la formation bordelaise a doit inquiéter un CAB qui, faute de mieux en voyage, s'en remet à ses rencontres à domicile pour avancer dans la course au maintien.

Une mêlée à redresser

Face à une UBB, pour l'heure à classer dans les très grands crus, Brive misera sans doute encore sur une entame de feu (qui avait permis de dominer Clermont, Toulon et Toulouse), mais devra aussi encore monter le curseur partout et tenir la distance pour espérer lever les bras après coup. " Quand on cherche les faiblesses, on n'arrive pas à en trouver beaucoup " reprend le manager corrézien qui attend, en revanche, de retrouver une mêlée conquérante après avoir été mise au supplice il y a une semaine à La Rochelle. " Les joueurs étaient piqués car c'est une chose qui ne nous arrive pas souvent " continue le Nord-Irlandais. " Maintenant, la meilleure chose pour faire taire tout le monde et pour regagner le respect, c'est de montrer qu'on n'est pas si faible que ça. On a travaillé la mêlée, mais j'espère surtout que le mental va faire la différence. Quand on est l'extérieur et qu'on se fait secouer comme ça à cinq mètres de la ligne, ce n'est pas normal ". Il en va d'un éventuel 22e succès consécutif à domicile contre des Bordelais qui ont annoncé très haut leur ambition en Corrèze, sans prendre trop de précaution pour le dire.

Dix changements au CAB

Alors qu'il est plutôt enclin à faire tourner ses hommes à l'extérieur, le staff du CA Brive aligne d'entrée ses joueurs dominants à domicile. C'est ainsi que dix changements sont opérés dans le XV de départ par rapport à celui aligné à La Rochelle il y a une semaine. Marais en 2e ligne, Kamikamica en 3e ligne, Hervé à l'ouverture, Namy à l'aile et Lee au centre sont maintenus.

