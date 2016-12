Top 14 - Brive : Asieshvili en bonne voie, Whetton out

Le CA Brive se replonge dans le Top 14 avec la réception de Lyon, ce vendredi, pour la 14e journée du championnat. Le retour de blessure d'Asieshvili est espéré alors que Whetton est écarté pour plusieurs semaines.

Après la parenthèse européenne, les rugbymen Brivistes vont retrouver la compétition nationale, ce vendredi. Le CA Brive accueille Lyon, à 17h, pour la 14e journée du Top 14 qui est aussi le premier match de la phase retour. Pour accueillir le promu, Brive espère pouvoir compter sur son pilier gauche Karlen Asieshvili, qui se remet d'un hématome entre le tibia et le péroné contracté dans un choc lors du match perdu à Toulouse début décembre. Son rétablissement est en bonne voie, il s'est d'ailleurs entraîné normalement ce mardi matin. Et en l'absence de Lucas Pointud, dont le joker médical se précise, la présence d'Asieshvili est souhaitable pour ne pas laisser les deux jeunes gauchers Vivien Devisme et Damien Lavergne seuls au front. En revanche, Brive devra se passer pour au moins six semaines de son 3e ligne William Whetton, victime d'une entorse sterno-claviculaire lors du match gagné contre Enisei vendredi dernier.