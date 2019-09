Top 14 - Brive bat largement Toulon : "peut-être que Jacques Chirac était avec nous"

Brive-la-Gaillarde, France

Un succès large, net et maîtrisé ! Brive a signé ce samedi après-midi contre Toulon sa deuxième victoire de la saison, en dominant les Varois 39-17 en ouverture de la 5e journée de Top 14. Le CAB doit notamment son succès à une très grosse entame de match (17-0 après un quart d'heure de jeu), que les Corréziens ont su globalement conservé en dépit de réactions par fulgurances du RCT.

L'arrière du CAB, Thomas Laranjeira, peut légitimement avoir le sourire après coup. " Il fallait qu'on réagisse après notre non match à Lyon il y a deux semaines, d'autant qu'on jouait cette fois à domicile. On connaît leur importance cette saison en vue du maintien " explique le buteur briviste auteur d'un sans faute (trois transformations, six pénalités). " Ca fait deux matchs à domicile avec deux grosses entames, on se rend compte que _ça nous permet de se mettre le public dans le poche et de nous mettre en confiance_. Tout roule derrière. On a sans doute un peu mieux maîtrisé que contre Clermont pour garder un écart assez suffisant pour contrôler la rencontre, à nous de nous appuyer là dessus et de le reproduire à chaque match. "

Brive jamais inquiété après un début canon

Car le CAB n'a jamais tremblé dans cette rencontre, pas déstabilisé non plus par la minute de silence respectée en mémoire de Jacques Chirac, deux jours après la disparition de l'ex élu corrézien et ancien président de la République. " C'est vrai que ça ne nous a pas perturbés, il était pourtant une grande personnalité au niveau national mais surtout régional. Il a beaucoup apporté à la Corrèze et on se devait de faire une minute de silence. Peut-être qu'il était avec nous ce samedi. " Grâce à cette nette victoire, le CAB quitte provisoirement la dernière place du classement en attendant la venue de Toulouse dans une semaine au Stadium.

Stuart Olding blessé

La seule mauvaise nouvelle est intervenue à la 13e minute de jeu. L'ouvreur ou centre Stuart Olding, l'un des cadres du CAB, est sorti touché à la main gauche. Interrogé par France Bleu Limousin, le manager Jeremy Davidson a évoqué une fracture de la main que des examens supplémentaires doivent mettre en évidence. Présent sur le terrain au coup de sifflet final pour fêter la victoire avec ses coéquipiers, le Nord-Irlandais était strappé au niveau de l'auriculaire.

