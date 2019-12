Top 14 - Brive : "Clairement, la pression est sur Bayonne" avant le duel entre concurrents au maintien

Brive-la-Gaillarde, France

C'est reparti pour le Top 14. Après deux matchs européens, le CAB débute ce samedi une série de trois rencontres de championnat dont il est 7e ex aequo avec 22 points. Cela commence par un déplacement à Bayonne, l'autre promu en Top 14, qui compte un point de retard sur le CAB et qui n'est pourtant pas au mieux à l'heure de ce duel entre concurrents pour le maintien. Thomas Acquier, le talonneur du CAB, fait le point.

" Tout à gagner si on parvient à faire un gros match "

1. L'état des Bayonnais

Deux joueurs majeurs sont suspendus, le 2e ou 3e ligne Matt Luamanu et le 3e ligne Filimo Taofifenua (élu meilleur joueur de Pro D2 l'an passé). Le capitaine et 3e ligne Antoine Battut est lui blessé pour plusieurs mois. Deux autres joueurs de l'effectif professionnel ont les oreillons (le talonneur Maxime Delonca et le 2e ligne Mariano Galarza) manquent aussi à l'appel. " Tout ça, c'est de l'intox. Ils seront 15 pour débuter, 23 sur la feuille de match. Les joueurs les plus en forme joueront. _On a aussi des absents, des suspendus, des malades_. C'est le jeu "

2. La dynamique des Basques

Après un probant début de saison, l'Aviron reste sur sept défaites d'affilée, notamment trois en championnat dont une à domicile contre Pau. Bayonne connaît un passage compliqué et Brive le sait. " Nous, _on a la pression quand on joue à la maison et on nous le dit assez. Là, clairement, la pression est sur Bayonne_. Donc on a tout à gagner si on parvient à faire un gros match là-bas "

3. Premier match depuis la finale perdue de Pro D2

Ce sera la première fois, ce samedi, que le CAB et Bayonne se retrouvent depuis la finale de Pro D2 perdue par les Corréziens à la dernière seconde en mai dernier et une pénalité bayonnaise réussie après la sirène. Y'a-t-il de la revanche dans l'air ? " C'est la passé. La finale est perdue. On a des regrets, on s'en voudra toute notre vie de sportif. Le match de ce samedi ne changera pas les choses. En revanche, ça peut nous permettre d'être mieux en Top 14 si on fait un bon match ".

" Bayonne a un peu le couteau sous la gorge, mais... "

Le CAB, toujours en quête de sa première victoire de la saison à l'extérieur, a ouvert son compteur à Castres en empochant le bonus défensif. Jeremy Davidson, le manager briviste, éteint tout excès de confiance au vu de la situation de l'Aviron. " Bayonne a un peu le couteau sous la gorge avec ces matchs perdus à la maison, mais c'est impossible qu'ils passent à côté ce week-end ".

Grandes premières pour Japaridze et Karkadze en Top 14

Pour ce déplacement, le staff du CA Brive, également confronté aux blessures principalement devant, fait des choix forts. Il titularise Luka Japaridze au poste de pilier droit. Lui qui compte trois apparitions en Challenge Cup cette saison fête sa première feuille de match et sa première titularisation en Top 14. En 2e ligne, Jan Uys est titularisé et palie l'absence de Micth Lees, suspendu quatre matchs après un geste litigieux en coupe d'Europe.

Vasil Lobzhanidze, préféré à Julien Blanc au poste de demi de mêlée, sera associé à Stuart Olding à la charnière, alors que Seva Galala débutera à l'aile après les blessures de Muller, Namy et Bituniyata. Le banc est constitué de 6 avants et seulement 2 arrières. Cody Thomas, pilier droit, couvrira le poste de pilier gauche comme il l'a fait en Challenge (Chauvac (commotion) et Thompson-Stringer (épaule) sont absents). L'international Géorgien Vano Karkadze, apparu deux fois en Challenge Cup, sera remplaçant au talonnage (François Da Ros et Peni Narisia ne sont pas remis de leur blessure) et signe sa première feuille de match en Top 14.lui qui a disputé le Mondial U20 et le Mondial au Japon avec la Géorgie cette année.

La 11e journée

Le classement