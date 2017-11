Top 14 - Brive décrète l'état d'urgence avant d'aller à Bordeaux

Le CA Brive, toujours avant-dernier du championnat, est en colère contre lui-même après son match raté à Pau. Les Brivistes, loin d'être encore maintenus, ont des mots durs contre eux-mêmes et veulent montrer un autre visage en Gironde.

La remise en question semble profonde au CA Brive avant d'aller à Bordeaux, ce samedi à 18h, pour la 11e journée du Top 14. Toujours englué en bas de tableau à la 13e place du classement avec deux victoires et huit défaites, le CAB ne se cherche plus d'excuses après sa défaillance à Pau (34-15) il y a une semaine.

"Réaliser la situation dans laquelle nous sommes" Thomas Laranjeira

Trop facilement battus dans le Béarn le week-end dernier alors qu'ils avaient annoncé leurs intentions, et dominés cinq fois en autant de matchs à l'extérieur depuis le début de la saison, les Corréziens se sont parlés cette semaine avant d'aller défier l'UBB. "C'est une plaie ouverte, ce match nous a mis une grosse claque", ne cache pas Thomas Laranjeira, "j'espère qu'il va enfin nous permettre de réaliser la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et nous permettre de montrer autre chose" poursuit le trois-quart polyvalent. "On est au pied du mur. On est treizième. Une treizième place, ça veut dire qu'en fin de saison on joue le barrage pour rester en Top 14."

"On est l'équipe qui joue le moins bien au rugby du Top 14 à l'heure actuelle" Julien Le Devedec

Et la prise de conscience ne s'arrête pas là. "Quand on voit notre match à Pau où on est catastrophique, puis qu'on voit les matchs d'Agen et d'Oyonnax, on se dit qu'on est l'équipe qui joue le moins bien au rugby du Top 14 à l'heure actuelle", enchaîne Julien Le Devedec, "il faut avoir les yeux en face des trous et se rendre à l'évidence." A l'heure d'aller à Bordeaux, les Corréziens ne parlent plus cette fois d'objectif comptable. Ils veulent simplement montrer un autre visage. "Il faut qu'on réagisse, arrêter de se voir plus beau qu'on est, et qu'on améliore notre contenu" lance Didier Casadéï.

Pire équipe à l'extérieur

L'entraîneur des avants exhorte ses joueurs à "se bouger le cul. Les matchs se gagnent avec les tripes. Le rugby est un sport de combat. Avant de parler de jeu, de ballon, de-ci de-là, il faut avoir envie de se mettre en face du mec qui est en face de soi, et envie de s'engager et de le faire reculer quoiqu'il arrive." Quitte à tancer certains joueurs. "On a des joueurs qui sont à 30% de placages ratés. Il ne faut pas attendre que le partenaire fasse le travail à sa place." Le CA Brive, qui affiche les pires statistiques du Top 14 à l'extérieur avec aucun point ramené et les plus mauvaises attaque et défense, fait peu de cas de l'adversaire qui l'attend ce samedi. Le CAB se doit une revanche à lui-même lors de ce match qui sera à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin.