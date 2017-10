Top 14 - Brive, écrasé à Montpellier, est "au plus bas mais la roue va tourner"

Le CA Brive a été battu 54-10 à Montpellier, ce dimanche après-midi, et a concédé sa sixième défaite en six matchs. Ce nouveau revers conclut une semaine noire marquée par le départ de Philippe Carbonneau et une cascade de blessures.

Les jours meilleurs se font encore attendre au CA Brive. Les Corréziens ont été écrasés 54 à 10, ce dimanche après-midi, sur la pelouse de Montpellier. Le CAB a encaissé, à cette occasion, sa sixième défaite en six journées de Top 14. Toujours derniers du championnat, les Brivistes ont été nettement dominés par le leader héraultais qui a marqué huit essais. Cette lourde défaite a été le point final d'une semaine agitée.

Une bonne entame

Même si l’espoir fait vivre, personne ne se faisait franchement d’illusion à l’heure de ce déplacement dans l’Hérault. Car après le départ de l’entraîneur des arrières Philippe Carbonneau, l’annonce d’une opération du dos à venir pour le manager Nicolas Godignon, et trois nouvelles blessures dans les rangs brivistes, il ne fallait pas s’attendre à un miracle. La dynamique terne, l’agitation interne, l’infirmerie pleine avec quinze joueurs sur le flanc, et l’envie de Montpellierains revanchards ont rapidement eu raison de l’ambition corrézienne. Brive réalise une bonne entame, prendre le score 3-0, avant de prendre un premier essai héraultais sur la première occasion adverse (6e minute). Puis en encaisse quatre entre les 22e et 40e minutes. Le troisième ligne Etienne Herjean résume la rencontre en interview vidéo.

Face à des Héraultais globalement maîtres de leur sujet, Brive a été trop loin du compte malgré quelques mouvements intéressants et une réaction d’orgueil en fin de match avec un essai d’Arnaud Mignardi. "On est au plus bas, et on ne peut pas être plus bas. La roue va tourner", veut croire le trois quart centre, déjà tourné vers la réception de Castres samedi prochain. "Le match le plus important de la saison", dit-il, car Brive n’a plus le droit à l’erreur à domicile pour espérer se sauver.

Enzo Hervé dans le grand bain

Face à la cascade de blessures, Brive a compté sur ses jeunes pour défier les Montpellierains. Ainsi, le jeune espoir briviste Enzo Hervé, titularisé à l'ouverture, a disputé son premier match chez les professionnels. Heureux de cette expérience malgré la défaite comme il le confie en interview vidéo. Nadir Megdoud, titulaire à l'aile pour la deuxième fois de la saison, Retief Marais, entré en jeu en 3e ligne, et David Delarue, entré à la mêlée, ont aussi apporté leur contribution.