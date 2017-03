Top 14 - Brive emporté par la vague rochelaise... et ses erreurs défensives

Le CA Brive s'est incliné 36-17 à La Rochelle, ce samedi soir, pour la 21e journée du Top 14. Chez le leader du championnat, les Corréziens ont fait les frais de la confiance rochelaise... mais aussi de leurs propres errements défensifs payés au prix fort.

Fin de série pour Brive. Après deux victoires d’affilée contre Toulon et Toulouse, Brive a été emporté par la vague rochelaise, ce samedi soir, pour la 21e journée du championnat. Le CAB s'est incliné 36-17 chez le leader du Top 14 qui a empoché le point de bonus offensif.

"En première période, vingt minutes où on s'accroche aux branches"

Rien d’infamant certes, mais Brive a payé cher ses errements défensifs en première période après avoir pourtant ouvert le score. Dans le sillage du carton jaune de Devisme (19e) pour un plaquage haut, le CAB a encaissé deux essais coup sur coup (Roudil 20e, Eaton 23e) et La Rochelle a pris le large. Une moitié de première période fatale et un écart que Brive n’a jamais pu combler malgré une deuxième période de meilleure facture… tout de même marquée par l’expulsion de Toetu pour un nouveau plaquage à la gorge (65e) sur Goillot.

Des montées défensives suicidaires

"On était venu pour faire autre chose, pour rivaliser et se tester contre le premier du championnat" commente François Da Ros, "et on est tombé contre un mur" poursuit le talonneur qui ne cherchait aucune excuse. "On a eu des carences en défense et ça leur a permis de vite prendre de la distance. On est sorti de la tactique qu'on avait en tête" détaille Da Ros en interview vidéo.

"Quand on sort de la ligne pour aller impacter un joueur à 70 mètres de notre ligne, ça paye cash contre une équipe réaliste", peste Nicolas Godignon qui n’y va par quatre chemins. "Je suis très déçu de ce genre de comportements inhabituels qui ne nous permettent pas de pouvoir contrer les Rochelais", embraye le manager. Benito Masilevu et Seva Galala ne sont pas exempts de tous reproches. "Il fallait les presser mais être capable également de les contrôler sur les extérieurs. Nous n'avons pas su le faire. En première période, on passe vingt minutes où on s'accroche aux branches."

Au classement, le CAB reste 9e du classement avec 44 points en attendant la venue de Montpellier dimanche prochain au Stadium.