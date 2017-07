Top 14 - Brive a (encore) la pire pelouse

La Ligue Nationale de Rugby vient de dévoiler, ce jeudi, son annuelle évaluation des terrains de Top 14 et de Pro D2. Celle de Brive pointe en dernière position de l'élite.

Comme il y a un an pour le premier classement établi, Brive est bonnet d'âne... des terrains du Top 14 selon la Ligue Nationale de Rugby. Elle vient de rendre public, ce jeudi, son évaluation des pelouses des championnats de France et le CAB pointe à nouveau en dernière position pour les clubs de l'élite, et en laissant seulement trois clubs de Pro D2 derrière lui au classement des tous les clubs professionnels.

Brive a pourtant amélioré les choses

"Les 3 axes d’évaluation des terrains prennent en considération l’aspect esthétique général, la qualité de l’infrastructure et la performance agronomique" explique la LNR qui réalise deux audits dans la saison. Ces critères "conditionnent le comportement sportif de l’aire de jeu et permettent d’évaluer son niveau au regard des objectifs fixés par la LNR : assurer le confort et la sécurité des joueurs ; assurer la gestion des intempéries (tenue des rencontres) ; disposer de pelouses présentant une esthétique à la hauteur du statut du TOP 14 et de la PRO D2." Pas sûr que cela ravisse le club briviste qui a déployé de gros moyens pour améliorer les choses, en ayant notamment à disposition des agents municipaux dédiés à l'entretien et au suivi du terrain.