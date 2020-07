Top 14 - Brive engage Nansen et annonce un budget autour de 15 millions

Le CA Brive enregistre la signature d'un 2e ligne pour la saison 2020-2021. Il s'agit de Brandon Nansen, 26 ans, qui arrive des Newport Dragons au Pays de Galles. L'international Samoan, qui était suivi " depuis quatre ans " par Jeremy Davidson, est " une opportunité qui s'est présentée au sortir du coronavirus " indique le manager briviste, au sujet du joueur Néo-Zélandais. " Il est rugueux et dur au combat " précise Jeremy Davidson, tout en indiquant que le nouvel arrivant pourrait bien être la sixième et dernière recrue en vue du nouvel exercice après le talonneur Florian Dufour, le pilier droit Pietro Ceccarelli, l'ailier Valentin Tirefort, l'ailier ou centre Wesley Douglas et l'arrière Seta Tuicuvu.

Un budget autour de 15 millions

" Rien de plus n'est prévu, sauf s'il y a une nouvelle opportunité " reprend le manager briviste, " c'est peu pour un club de Top 14 " qui a vu partir pas moins de dix joueurs de son effectif pro, et qui discute toujours les dernières modalités de la prolongation de Steevy Cerqueira. S'il ne nie pas que les effets de la crise sanitaire sur les finances du club ont eu un petit effet sur le volume du recrutement, il indique surtout la volonté " de faire plus encore confiance en nos joueurs actuels et notamment notre jeunesse ". Côté finances, justement, le directeur général du club, Xavier Ric, fait savoir que le CAB table sur un budget " autour de 15 millions d'euros ", en baisse très relative de deux millions par rapport à la saison précédente. " Il s'agit d'une projection encourageante ", renchérit-il, notamment basée sur une " vraie solidarité des partenaires et on l'espère de nos supporters " alors que la campagne d'abonnement sera lancée en début de semaine prochaine.

Infos en bref

Les joueurs poursuivent eux leur préparation en vue du premier match de la saison toujours prévu le week-end des 5 et 6 septembre. Avec le retour récent de Sooty Fa'aso'o (de nouveau opéré du doigt en Nouvelle-Zélande) et l'arrivée de Pietro Ceccarelli (arrivé d'Edimbourg), tous les joueurs sont désormais à Brive, excepté la recrue Nansen. Dès la semaine prochaine, ils travailleront par groupes de 15, notamment les avants avec des mouvements faits en marchant pour le secteur de la touche. Jeremy Davidson annonce des activités ludiques " canoë et barbecue collectif " dans les prochains jours, et nettement plus difficiles " un stage avec l'armée " et le stage à Bugeat début août. Il y aura, d'ici là, une coupure de quelques jours à partir du 14 juillet dans la préparation. Elle se poursuivra sans Alex King, consultant pour le jeu au pied intervenu plusieurs fois la saison passée, " qui envisage son avenir en Angleterre " selon le manager corrézien. Enfin, alors que le calendrier de la saison n'est pas encore connu, le CAB a formulé ses voeux auprès de la LNR. " Nous avons demandé à pouvoir jouer à domicile pour les fenêtres internationales ", ce qui permettrait d'affronter au Stadium des équipes adverses privées de leurs meilleurs éléments, " et de jouer à domicile pour le week-end de la foire du livre " le 7 ou 8 novembre. Si aucun match n'était initialement prévu à cette date, la case devrait probablement être récupérée en fonction des modifications prévues du calendrier.