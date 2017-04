Top 14 - Brive a "envie d'en découdre" contre Bordeaux "mais ne se prend pas pour un autre" dans la course à la qualif

A trois journées de la fin de la saison régulière, Brive reçoit Bordeaux-Bègles ce samedi à 18h30. Le CAB veut foncer vers la 6e place qualificative aux phases finales. Mais en Corrèze, l'UBB abat probablement, de son côté, sa dernière carte pour la qualification.

Brive ne doit pas gâcher contre Bordeaux ! Après sa victoire sensationnelle à Clermont dans le derby, le week-end passé, le CAB s'est complètement replacé dans la course à la 6e place qualificative aux phases finales. Brive, 8e avec 52 points, ne pointe plus qu'à une unité de cette 6e place et il reste trois matchs aux Corréziens pour atteindre cet objectif. Ca commence par une opposition ce samedi 18h30 contre l'Union Bordeaux Bègles, trois points derrière, qui joue, pour sa part, son va-tout dans la lutte aux phases finales.

"Il y a de la bonne humeur mais on reste tous concentrés"

Des trois matchs restants de la saison régulière, c'est peut-être le moins évident à aborder pour le CAB. Car même s'ils expliquent qu'ils sont déjà passés à autre chose, les Corréziens se présenteront, peut-être pas sur l'euphorie, mais en tout cas forts de la confiance née de leur succès à Clermont. Un risque de décompression ? "Ca serait bête d'avoir gagné à Clermont et après de perdre à la maison" pose Benjamin Pètre, qui a signé son retour à la compétition après huit mois d'absence par un essai le week-end dernier, qui résume l'état d'esprit briviste. "On a tous ces données en tête. Certes, il y a un peu de bonne humeur mais on reste tous concentrés."

"Il n'y a pas d'approche dangereuse" coupe Nicolas Godignon. "Je le dis clairement : gagner à Clermont nous a gonflés et on a très envie d'en découdre. Mais à aucun moment on ne se prend pour d'autres" reprend le manager briviste qui explique avoir pointé, à la vidéo, des carences de ses joueurs lors du 97e derby gagné en Auvergne.

Brive ne doit pas, et ne veut pas, se reposer sur ses lauriers d'autant que Bordeaux joue son va tout. Le spectre de la défaite, le CAB l'a en tête. "Ca remettrait tout en question et puis on se mettrait hors course pour la 6e place" poursuit Matthieu Ugalde, "donc on va essayer de jouer sérieusement. On ne promet pas qu'on va gagner avec 30 points, mais si on pouvait simplement gagner, ce serait un pas de plus."

Brive, troisième meilleure équipe de la phase retour

D'autant que les Corréziens sont prévenus du danger qui les guette. "On a déjà eu l'expérience l'an dernier, à Agen, où on a mis notre saison en question en perdant chez le dernier" détaille l'ouvreur. "Cette saison, après notre revers à Bayonne, on pensait que c'était fini. On commence à avoir un peu l'expérience de se mettre en l'air une saison donc on va essayer de ne pas rater cette marche et continuer sur notre lancée du début d'année 2017." Car le CAB cartonne sur la phase retour : troisième meilleure équipe du championnat avec 25 points marqués au classement, après La Rochelle et Pau. Une statistique à entretenir ce samedi soir pour continuer à entrevoir les phases finales.