Brive-la-Gaillarde, France

Tout le peuple briviste est en larmes, ce samedi soir, car le CA Brive est bel et bien relégué de Top 14 en Pro D2. Le CAB s'est incliné 30-22 sur la pelouse du Stade-Français, et, dans le même temps, Oyonnax s'est imposé contre Lyon 39-18. A une journée de la fin de la saison régulière, les Corréziens ne peuvent mathématiquement plus revenir sur les Oyonnaxiens, 13e. Après cinq saisons passées dans l'élite, Brive redescend en Pro D2. Les réactions des Brivistes sont à retrouver dans l'article ci-dessous.

Simon Gillham - "La saison de Brive est un échec, il faut repartir sur autre chose"