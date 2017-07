Top 14 - Brive : Godignon "comme un ethnologue" pour le stage à l'île de Ré

Le CA Brive poursuit sa préparation d'avant saison et effectue, à compter de ce lundi, un deuxième stage qui se déroule sur l'île de Ré. Le manager du CAB profite de ces moments pour étudier les comportements de son groupe.

A un mois du premier match de la saison 2017-2018 de Top 14, le week-end du 26 août contre La Rochelle, les rugbymen brivistes sont justement sur la côte Atlantique où ils affronteront ces mêmes Rochelais, en fin de semaine, pour le premier des trois matchs de préparation que les Corréziens joueront d'ici la reprise du championnat. Mais avant le match, programmé ce vendredi à 20 heures au stade Marcel Deflandre, le CAB poursuit sa préparation et va passer toute la semaine sur l'île de Ré après avoir rejoint les lieux ce dimanche.

"Une nouvelle hiérarchie se forme"

Après un stage axé sur la préparation physique à Bugeat, en Haute-Corrèze, au début du mois, celui-ci sera dédié au rugby. Et là encore, cela donnera l'occasion à Nicolas Godignon de se faire une idée sur ses hommes. Dans ce genre de moments où tout le groupe vit en communauté du matin au soir, "on se prendrait pour un ethnologue", explique le manager briviste. "On étudie les comportements de notre groupe par rapport à des séances d'entraînement, à la souffrance, au caractère que certains peuvent avoir, au caractère que certains se découvrent aussi", poursuit l'entraîneur en chef, "parce que c'est souvent dans la souffrance qu'on peut découvrir pleinement les ressources que l'on peut avoir."

Sans Masilevu et Waqaniburotu, Le Devedec à Marcoussis

Car après les départs à la retraite d'Arnaud Mela, Jean-Baptiste Péjoine et Guillaume Ribes, trois membres emblématiques et importants dans le vestiaire, et les départs d'autres joueurs vers de nouveaux horizons, il y a "une réorganisation. Une nouvelle hiérarchie se forme. Dans la meute, certains vont s'affirmer, d'autres vont prendre des positions différentes, d'autres encore vont gagner en maturité alors que les plus jeunes découvrent un peu de quoi il retourne. Au fur et à mesure, les choses se créent." Alors que Julien Le Devedec, mobilisé avec le XV de France pour la tournée estivale en Afrique du Sud, va effectuer sa reprise ce lundi à Marcoussis avec les autres membres de la liste "groupe France" avant de rejoindre l'île de Ré en milieu de semaine, deux joueurs de l'effectif corrézien manquent encore à l'appel pour ce stage : Benito Masilevu et Dominiko Waqaniburotu. Les deux Fidjiens sont en vacances après une longue période passée en sélection nationale et avec laquelle ils se sont qualifiés pour la coupe du monde 2019 au Japon.