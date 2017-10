Top 14 - Brive : Godignon "très fier d'eux" après la première victoire des Brivistes contre Castres

Après six défaites consécutives, Brive a ouvert son compteur de victoires cette saison en Top 14. Le CAB s'est imposé 27-22 contre Castres, ce samedi soir, pour la 7e journée et reste en vie dans la course au maintien.

Enfin ! Le CA Brive décolle en Top 14 après son premier succès de la saison, ce samedi soir, contre Castres. Après six revers en six matchs, les Corréziens ont donc du attendre la 7e journée pour offrir cette première victoire à leur public. Et il y avait une forme de soulagement dans les rangs du Stadium après ce succès 27-22 contre les Tarnais. Si ce succès est mérité, car le CAB a mis beaucoup de détermination pour l'obtenir, les Brivistes ont eu quelques sueurs froides en fin de partie quand l'écart est passé de 21-7 (43e) à 27-22 (77e) avec une balle de match pour les visiteurs.

"Elle fait plaisir même si..."

Mais, dans le sillage d'un pack féroce emmené par une première ligne monstrueuse, une deuxième ligne au four et au moulin, et une troisième ligne au diapason avec un Sisa Koyamaboile déterminant, Brive a su faire face aux vents contraires. Notamment à des décisions arbitrales litigieuses à plusieurs reprises dans la partie, et une équipe castraise clinique au moment de marquer. Benjamin Lapeyre, très inspiré au fond du terrain, a aussi régulièrement mis son équipe dans l'avancée. "Elle fait plaisir même si elle nous a fait souffrir dans les derniers instants" commente le manager, Nicolas Godignon, suite à ce premier succès.

Les sourires sont revenus sur les visages brivistes, mais Mike Tadjer tient à calmer toute forme d'euphorie. "On ne va pas s'enflammer" après cette première victoire tempère le talonneur.

Reste que grâce à ce premier succès, Brive, toujours dernier du classement avec cinq points, reste en vie dans la course au maintien et n'accuse qu'un point de retard sur Agen et deux points de retard sur Oyonnax, deux équipes battues sur leur terrain lors de cette 7e journée. La semaine prochaine, le CAB lancera sa campagne européenne en Angleterre. Pour la 1re journée de Challenge Cup, Brive ira Worcester, dernier du championnat anglais.