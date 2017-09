Top 14 - Brive : Hauman, Koyamaibole et Laranjeira absents plusieurs semaines

La très lourde défaite dans le derby à Clermont (62-6) a aussi laissé des traces physiques au CA Brive. Trois joueurs rejoignent l'infirmerie et seront absents plusieurs semaines.

Les temps sont décidément durs pour le CA Brive, dernier du Top 14 après quatre matchs et autant de défaites. Car après les sérieuses blessures d'Alfie Mafi (ischio-jambiers), Franck Romanet (doigt) et Damien Lagrange (épaule), trois nouveaux joueurs rejoignent l'infirmerie pour plusieurs semaines dans la foulée du cauchemar vécu à Clermont (62-6) lors du derby.

Entorse au genou et blessures acromio-claviculaires

Sisa Koyamaibole souffre d'une entorse au genou droit, et le deuxième ou troisième ligne sera absent environ un mois. Petrus Hauman est lui victime d'une entorse acromio-claviculaire, ce qui nécessitera également environ un mois d'arrêt au troisième ligne. Enfin, l'absence devrait être un peu plus longue pour Thomas Laranjeira, sorti blessé au bras gauche après un déblayage brutal et à l'épaule du clermontois Ulugia (qui n'a écopé que d'un carton jaune). Le trois quart centre briviste souffre d'une luxation acromio-claviculaire. Il devrait être éloigné des terrains entre un mois et demi et deux mois.