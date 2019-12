Top 14 - Brive : Joe Snyman arrête sa carrière, Dan Malafosse s'engage

Brive-la-Gaillarde, France

L'un arrête, l'autre revient : deux mouvements de joueurs au poste de deuxième ligne s'opèrent en ce début de semaine dans les rangs du CA Brive, avec effet immédiat.

Joe Snyman met un terme à sa carrière

Le premier concerne Joe Snyman. Selon les informations de France Bleu Limousin, décision vient d'être prise de mettre un terme à sa carrière. Il l'a lui même annoncé à ses coéquipiers ce lundi. Décision forcée après de multiples blessures au pied gauche. Le corps du Sud-Africain de 33 ans, dont le dernier match officiel disputé avec le CAB remonte au 8 novembre 2018 à Carcassonne en Pro D2, n'arrive pas à se remettre de trois fractures et deux opérations subies depuis. S'il a bien participé à un match de préparation avec Brive sur le pelouse de Bordeaux en août dernier, il a rechuté depuis. De façon définitive. Arrivé de Llanelli en 2015, il aura disputé 67 matchs sous les couleurs brivistes.

Dan Malafosse revient

Dans le même temps, le CAB enregistre l'arrivée de Dan Malafosse. Ou, plus exactement, le retour au club de celui qui aura 28 ans dans quinze jours et qui est passé par les équipes jeunes du club briviste. En manque de temps de jeu, il vient de résilier son contrat à Pau, et s'est d'ores et déjà engagé avec le CAB dont il devrait pour la première fois porter le maillot avec les pros dans les prochains jours.