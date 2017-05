Top 14 - Brive : A l'heure de raccrocher, Ribes "n'a rien à regretter"

Guillaume Ribes fait partie des trois joueurs du CA Brive qui vont raccrocher, ce samedi, après la 26e et dernière journée de Top 14. Au crépuscule de sa carrière, le talonneur arrête sans regret.

Il a, une nouvelle fois, donné son corps à la science. Sorti des vestiaires avec un oeil au beurre noir et une poche de glace après la défaite de Brive à Pau (32-27) ce samedi, Guillaume Ribes s'apprête à mettre un terme à carrière. Le talonneur rangera définitivement ses crampons ce week-end après une ultime rencontre jouée contre Castres pour la 26e et dernière journée de la phase régulière du Top 14. A 32 ans, le joueur passé par Colomiers, Aurillac, Albi, Toulon dit stop après huit saisons passées à Brive où il est arrivé en 2009.

"J'ai fait ma carrière, je n'ai rien à regretter"

Comme les deux autres papys flingueurs du CAB, Arnaud Mela et Jean-Baptiste Péjoine, il a décidé de passer à autre chose. "Je ne suis pas encore papy, moi", plaisante l'affable talonneur qui arrête sans regret. "Je me suis préparé depuis le début de la saison, et puis j’en avais un peu déjà parlé depuis deux ans déjà. Disons que je m’étais préparé depuis une grosse année et demie", poursuit Guillaume Ribes, 133 matchs déjà disputés avec Brive. "C’est la loi du sport. On sait que, quand on commence le rugby, ça s’arrête un jour. Et qu’un jour, on va faire comme tout le monde et repartir au boulot. Pour moi, ça va vite revenir. On laisse le rugby et on regardera ça à la télé." Pas encore le moment, pour ce joueur à l'ancienne assez connu pour sa roublardise et son engagement physique, d'ouvrir la boîte à souvenirs, ça sera après Castres. Un match qu'il aborde avec émotion ? "Non, non. Après, je ne dis pas que samedi… Bon, samedi, on n’y est pas encore. J’ai fait ma carrière, je n’ai rien à regretter. J’ai profité de ma carrière, j’ai passé de supers moments. On est privilégié de la vie donc on ne peut pas regretter les expériences qu’on a eu et ce qu’on a vécu."