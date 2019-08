Top 14 - Brive : "la plus mauvaise opération qui pouvait nous arriver" après la défaite à Agen

Brive-la-Gaillarde, France

Deux chutes pour Brive. Après une défaite à Pau en ouverture du Top 14, le CAB repart ce samedi battu d'Agen, concurrent direct au maintien, avec une défaite 16-10. Revers encaissé au terme d'un petit match, sur une pelouse d'Armandie en piètre état, qui a vu deux formations livré une rencontre d'hiver en plein été : les en-avants ont succédé aux touches perdues, les défenses ont muselé des attaques peu inspirées avec des lancements de jeu très prévisibles.

Un contenu très pauvre

Si le CAB a affiché un meilleur visage en mêlée fermée qu'il y a une semaine à Pau, le secteur de la touche s'est montré particulièrement défaillant entre lancers trop longs, sauteurs mal propulsés et prises de balle hasardeuses. L'essai de Dunbar (48e) au terme de plusieurs temps de jeu et de passes après contact, pour répondre à celui d'Abadie (44e), aura été l'un des très rares motifs de satisfaction de la soirée.

"J'ai décidé de tenter la pénaltouche pour gagner le match"

- Jeremy Davidson, manager

Pourtant, Brive aurait pu repartir avec le point du bonus défensif... s'il n'avait pas fait deux choix hasardeux alors que des points face aux perches s'offraient aux Corréziens. D'abord une pénaltouche mal négociée par Laranjeira (71e) qui file en ballon mort après un pêché de gourmandise pour aller au plus près de l'en but. " Je vais me remettre en question " assume-t-il, en faisant son mea culpa. Et, à 14 après l'expulsion de Buliruarua pour un geste très dangereux (73e), le CAB se voit encore offrir une ultime opportunité au delà de la sirène. Une pénalité que le manager Jeremy Davidson indique de jouer en pénaltouche, alors que d'autres plaident pour tenter les trois points (à 40m à gauche et un vent contre) afin d'empocher le bonus défensif. " On avait manqué une pénalité comme ça en première période " assume le manager, " j'ai décidé de tenter l'autre option pour gagner le match car on a besoin de points ". Choix finalement fatal après un dernier ballon porté improductif.

"Après deux matchs, on se met dans une situation délicate"

- Matthieu Voisin, 3e ligne

" On sort vraiment frustré parce qu'Agen est un concurrent direct au maintien " lâche, mâchoire serrée, Matthieu Voisin. " Ils prennent quatre points et on en prend zéro. C'est la plus mauvaise opération qui pouvait nous arriver " continue le 3e ligne. " Au vu de ce qu'ils ont proposé et de ce que nous avons mis, nous ne pouvons qu'avoir des regrets. On fait les mêmes erreurs de semaine en semaine. On n'arrive pas à corriger nos problèmes en conquête. Sur la finition, on va souvent dans leur camp et on repart sans point. C'est le problème de début de saison ". Deux défaites en deux matchs pour le CA Brive, un contenu peu rassurant dans les deux cas et Clermont (deux victoires) qui se profile dans une semaine au Stadium pour le 100e derby sur une nouvelle pelouse que les Brivistes ne connaissent. " Après deux matchs, on se met dans une situation délicate " n'élude pas Matthieu Voisin.

