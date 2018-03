Brive-la-Gaillarde, France

Et si Benjamin Lapeyre refoulait les terrains de Top 14 d'ici la fin de la saison ? La projection n'a rien de farfelu car le trois-quart polyvalent sorti sur blessure la semaine passée au Racing, n'est victime, dans son malheur, d'aucune complication dans sa luxation de la rotule du genou droit. Ainsi, il est lancé dans un protocole de soins établi sur six semaines. Il pourrait donc être opérationnel pour les derniers matchs de la saison du CA Brive, éventuellement au Stade-Français et contre Bordeaux pour la dernière journée.