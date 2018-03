Le match décisif dans la course au maintien en Top 14 entre Brive et Agen, ce samedi, sent véritablement le souffre. En plus de l'enjeu sportif, les entraîneurs des deux équipes ont affirmé sans pincettes leurs ambitions par presse interposée.

Brive-la-Gaillarde, France

La rencontre entre le CA Brive et le SU Agen présentait déjà, d'elle même, beaucoup d'enjeux. Et les entraîneurs des deux équipes viennent encore un peu plus pimenter le rendez-vous de ce samedi entre les deux clubs à la lutte pour leur survie en Top 14. La pression est incontestablement sur les épaules du CAB, dernier du classement (14e, 27 points) avec trois points de retard sur le barragiste Oyonnax (13e, 30 points). Brive pointe même à cinq longueurs des non relégables que sont Agen (11e, 32 points) et le Stade-Français (12e, 32 points) à l'heure de recevoir les Lot-et-Garonnais.

Agen vient "en commando", Brive est "franchement content de ça"

Déjà battus cinq fois sur leur terrain cette saison, les Brivistes n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent conserver leurs chances de rester en vie dans la course au maintien : ils doivent impérativement battre une équipe d'Agen qui, après être allée prendre un bonus défensif à Oyonnax et gagner au Stade-Français, se verrait bien encore prendre des points chez un concurrent direct au maintien. Ce match promet en tout cas de se jouer sous haute tension, car, une fois n'est pas coutume, les entraîneurs des deux équipes ont dit les choses en conférence de presse d'avant match.

"Pour faire un match de combattants, il faut faire un commando"

Celui d'Agen, Mauricio Reggiardo, a dégainé ce jeudi. "_On prépare un commando pour aller à Brive_. On s’attend à un match très dur, un match de combattants" a lancé l'ancien pilier argentin dont les propos sont rapportés par nos confrères du Petit Bleu. "Pour faire un match de combattants, il n'y a pas quarante solutions, il faut faire un commando !" Pour cela, dès le milieu de semaine, le SUA a travaillé en groupe restreint avec les joueurs qui seront sur la feuille de match en Corrèze où ces propos sont bien arrivés.

"On aime bien quand les mecs viennent énervés comme ça"

La réplique briviste est intervenue ce vendredi matin. "On est content de ça, franchement content" réagit Didier Casadéï, interrogé sur les déclarations agenaises. "On aime bien quand les mecs viennent énervés comme ça" poursuit l'entraîneur en chef intérimaire du CAB qui les prend les choses très au sérieux. "Didier nous a lu les déclarations du SUA dans le vestiaire", confie le 2e ligne Julien Le Devedec. "Ce sont des paroles dans la presse, d'entraîneur à entraîneur. Nous, on sait que chaque match de Top 14 est un gros combat. On y porte de l'attention, bien sûr, mais pas plus que ça." Sauf que l'avenir du CAB se joue en partie ce samedi soir, alors Didier Casadéï renchérit. "Les joueurs sont concentrés sur leurs tâches. Ils ont mis les ingrédients cette semaine, que ce soit sur la stratégie du match ou en terme d'intensité. On est confiant, on est motivé, les joueurs sont prêts. Il faut maintenant le montrer sur le terrain, et gagner." Conclusion du déterminé entraîneur des avants à l'adresse d'Agen : "ils sont décidés à venir, et bien nous on est décidé à les attendre." Cela promet !

Nicolas Godignon vu au CAB mais toujours aucune communication

Le point presse hebdomadaire d'avant match, ce vendredi matin, a été le théâtre d'une scène inattendue au club house du CA Brive. Mis à l'écart de son poste de manager, Nicolas Godignon a été vu en train de sortir d'un rendez-vous avec le directeur général, Jean-Pierre Bourliataud, et le vice-président, Jean-Jacques Bertrand. Aucun des trois n'est venu s'exprimer face à la presse. Écarté pour le match à Castres, selon le communiqué de presse d'une ligne donné par le club la semaine dernière, Nicolas Godignon semble bien être évincé de manière durable ainsi que France Bleu Limousin le dit depuis une semaine. Alors que le CAB n'a pas communiqué davantage sur les turbulences internes, Didier Casadéï a indiqué, ce vendredi matin : "je rempile pour un deuxième match. Je suis très motivé par la tâche et j'espère qu'on va gagner."