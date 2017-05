Top 14 - Brive : Mela veut "prendre du plaisir une dernière fois" avant d'arrêter

Le capitaine emblématique du CA Brive fait partie des trois joueurs qui vont disputer, contre Castres ce samedi, le dernier match de leur carrière avant de ranger les crampons. Il se livre sur son aventure en Corrèze, ses souvenirs et son départ du club où "il aurait préféré" continuer.

Serein, souriant, en tee-shirt et en jean, Arnaud Mela s'est présenté une dernière fois face à la presse avant une rencontre, ce vendredi, à la veille du dernier match de sa carrière contre Castres pour la 26e et dernière journée de la saison régulière du Top 14. Le 2e ligne fêtera, à cette occasion, son 281e match sous les couleurs brivistes. Avant de mettre un terme à sa carrière (comme Guillaume Ribes et Jean-Baptiste Péjoine) et de rejoindre Albi (Pro D2) en tant que manager, "l'Idole" de nombreux supporters a raconté ses neuf saisons passées en Corrèze.

"Je savais que ça arriverait, c'est quand même particulier"

Arnaud, dernier match contre Castres. Comment tu vis ça ?

"C’est un peu particulier. J’ai de la chance de finir à domicile, c’est déjà bien. Je vais prendre du plaisir une dernière fois et emmagasiner encore un peu. Et puis voilà, l’heure de passer de l’autre côté de la barrière est arrivée."

De l’émotion ?

"Oui, bien sûr. Beaucoup d’émotion. Je suis passionné par mon sport, j’ai toujours pris les choses à fond et avec beaucoup de cœur. Là, je vais encore prendre quatre-vingt minutes de bonheur. Enfin, au moins une quarantaine ou une cinquantaine. Même si ça fait un an que j’y pensais et que je savais que ça allait arriver, c’est quand même particulier. Tout le monde y passe. Quand on voit ça d’un peu de loin, on prend ça un peu à la légère. Mais ça arrive vite. C’est comme ça."

Mela : "Tout le monde y passe [...] c'est comme ça" Copier

"Pas mal d'émotion et donc pas trop de choses à dire"

On savoure tous les derniers moments ?

"C’est tout le temps le dernier : dernière muscu, dernier entraînement, dernière mise en place. Ca sera le dernier match."

Dernier discours de capitaine aussi…

"Oui. On va essayer de faire un truc sympa mais sans trop en rajouter. Il n’y a pas besoin. Sur un match comme ça, il y aura pas mal d’émotion et donc pas trop de choses à dire. On se remémorera quand même quelques bons moments."

Quel sera le moment le plus émouvant ?

"Je ne sais pas trop. Un peu tout, je pense : l’entrée sur le terrain, la sortie du terrain, le coup de sifflet final, quand j’aurai aussi mes enfants dans mes bras, il y a plein de choses. Ca sera une journée particulière, on va essayer de faire en sorte qu’elle se finisse bien et qu’elle reste dans les mémoires."

"Je suis abordable et assez simple"

Est-ce que tu mesures ce que tu représentes pour les supporters ?

"(Gêné) Non, mais après… oui, bien sûr. Ca fait longtemps qu’on travaille ensemble. Moi je suis sur le terrain et eux en tribune. On a besoin d’eux, ils ont besoin de nous. Il y a eu une fusion depuis quelques années. La roue tourne, ça va être aux nouveaux de prendre leur place. On est des gens assez importants et voilà…"

Comment expliques-tu cette relation particulière née rapidement avec ce public ?

"Je ne sais pas. Je suis abordable et assez simple quand même. Peut-être qu’ils avaient besoin de s’identifier à des gens qui leur ressemblent. Peut-être mon état d’esprit aussi. Il faut demander ça aux supporters. Sûrement que ça devait être la bonne façon de faire puisque ça a marché. On a passé et partagé des bons moments ensemble. Ce qui a peut-être joué, c’est aussi la descente en Pro D2 en 2012 et la remontée en suivant en 2013 qui nous a permis de recréer quelque chose. C’est certainement ça le départ de l’aventure aussi."

Mela : "une fusion depuis quelques années" avec le public Copier

La remontée, ton meilleur souvenir ?

"Oui, mais il y en a plusieurs. La remontée, c’était génial. Il y a aussi un ou deux matchs pour le maintien. Celui du Stade-Français où il fallait un bonus pour se maintenir sans prendre d’essai. Mais aussi celui contre Clermont où on a laissé trois joueurs sérieusement blessés. Un match contre Castres où on avait mis 35 ou 40 points."

"Comme un jour de finale, il n'y a rien besoin de dire"

Il va falloir faire abstraction de toute cette émotion pour ne pas déjouer ?

"Une fois que le coup de sifflet est donné, c’est parti. Il n’y aura pas besoin d’un surplus de motivation, il y aura tout. C’est un peu comme une phase finale, comme une finale. Un jour de finale, il n’y a rien besoin de dire. Tout le monde est à fleur de peau. Ca sera le cas ce samedi."

Car il reste des enjeux : infimes pour les phases finales mais réels pour la 7e place qui ouvre la voie à un barrage pour la grande coupe d’Europe…

"Il faut qu’on gagne ce match pour se donner une chance et ne pas avoir les regrets de se dire, si on perd, qu’en ayant gagné on aurait pu jouer l’Europe. Il faut le jouer à fond, faire un grand match et finir sur une bonne note. Même si j’ai moins participé à la fête cette année, je serai très fier et très heureux de partir en laissant le CAB en grande coupe d’Europe. Ca fait très longtemps."

"J'aurai préféré continuer ici, ça fait un peu partie de ma famille"

Tu vas quitter Brive pour rejoindre Albi en tant que manager. Tu as eu une proposition ici. Qu’est-ce qui a fait pencher la balance ?

"Il fallait prendre des décisions. Bons ou mauvais, il fallait faire des choix. Ici, c’était un peu long et c’était un peu compliqué. On a eu du mal à s’entendre. Là-bas, ça faisait longtemps qu’ils me pressaient. J’étais en contact avec eux depuis quatre mois. Il leur fallait des réponses. C’était un contexte particulier puisqu’ils avaient licencié leur manager et qu’ils étaient en reconstruction. Il leur fallait repartir sur un projet. J’aurai préféré continuer ici parce que ça fait un peu partie de ma famille. C’est comme ça, je suis content dans ce nouveau projet où il y a pas mal de travail et ça m’occupe pas mal tous les jours."

Mela : "bons ou mauvais, il fallait faire des choix" Copier

Revoir Arnaud Mela à Brive, c’est possible ?

"Bien sûr… mais je ne sais pas où ça sera ! Peut-être dans un bar en ville, ou au restaurant, peut-être en tribune aussi (rires). Tout est possible !"

Au club ?

"Au club ? Je vais essayer de prendre de l’expérience et faire en sorte que ça se passe bien (à Albi). On sait bien que ce sont des postes très compliqués et assez précaires. On verra. Je vais essayer de faire le maximum en tout cas et d’amener ce qui a fait ma force. D’arriver à faire une cohésion et un groupe qui a envie de faire les choses ensemble."

Mela : "tout est possible" pour le revoir à Brive Copier

Si ça n’avait pas été Albi (où il a joué de 2003 à 2008), tu aurais quand même pu partir de Brive ?

"Ca aurait été plus compliqué. Albi, j’y ai quand même joué cinq ans. Je ne pense pas. Il ne faut jamais dire jamais. C’est sûr que le fait que ce soit Albi a pesé dans la balance."