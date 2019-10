Top 14 - Brive perd 41-17 à La Rochelle : "Ca fait ch*** car, pour une fois, on a fait une bonne entame à l'extérieur"

Brive-la-Gaillarde, France

Brive rentre bredouille de La Rochelle. Dominé 41-17 en Charente-Maritime ce samedi soir pour la 7e journée de Top 14, le CAB s'incline pour la quatrième fois en autant de déplacements cette saison.

Sauf que, cette fois, les Brivistes ont tenu la dragée haute au Stade Rochelais pendant trente minutes au point de mener 14-6 grâce au pied d'Enzo Hervé (trois pénalités 7e, 16e, 20e) et un essai de Nico Lee (26e) après un en-avant adverse parfaitement exploité, face à des Maritimes maladroits et en dedans. Mais la mêlée maritime est ensuite venue stopper net la production briviste. Sur introduction corrézienne à cinq mètres de son en-but, le CAB se fait emporter (31e). La Rochelle, qui se voit accorder une pénalité, redemande la mêlée et dévaste une nouvelles fois l'édifice corrézien. L'arbitre accorde un essai de pénalité. Bis repetita à la 38e. Vito récupère le ballon et va à dame. La vapeur est renversée et le Stade Rochelais prend les commandes (20-14) avant la mi-temps. La deuxième période, quasiment à sens unique, voit d'abord le CAB revenir dans le bonus défensif (pénalité Hervé 46e) avant de prendre la marée. Trois essais transformés plus tard, après une grosse indiscipline briviste et de nombreux en-avants, le CAB repart avec un score lourd.

"On ne va pas se jeter des fleurs alors qu'on a pris 40 grains"

" Ca fait ch*** car, pour une fois, on a fait une bonne entame à l'extérieur " lance François Da Ros. " Notre discipline et notre mêlée ont fait défaut " constate Jeremy Davidson. " On a donné des munitions à des Rochelais déterminés en deuxième période pour renverser la tendance. Ils sont venus chez nous facilement " continue le manager. " Ce que l'on sait faire à la maison, on ne l'a pas fait ici, surtout sur la conquête. Ils nous ont contrés. Si on avait su répondre, on aurait peut-être pu rivaliser au score " ajoute François Da Ros. " On peut dire que le groupe a tourné ou plein d'autres choses, mais c'est du rugby : on s'entraîne depuis cinq mois ensemble les uns avec les autres, on se connaît tous. Que ce soit les uns ou les autres, il faut qu'on arrive à équilibrer les choses pour réussir à faire à l'extérieur ce qu'on fait à domicile. " Alors que Brive avait annoncé vouloir montrer un autre visage loin du Stadium, qu'en disent les Brivistes ? " On a fait des choses positives. Maintenant, on ne va pas se jeter des fleurs alors qu'on a pris 40 grains à l'extérieur " estime le talonneur. " On l'a fait, mais pas pendant 80 minutes. Les joueurs ont répondu présent mais on a eu un défaut de discipline et en mêlée qui ont fait basculer le match " commente Jeremy Davidson.

