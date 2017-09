Top 14 - Brive "prend un nouveau coup à la tête" après son revers contre Toulouse

Le CA Brive s'est incliné 19-22 contre Toulouse, ce samedi soir, pour la 5e journée du Top 14. Malgré une grosse fin de match où on a cru les Corréziens en mesure de renverser la vapeur, le CAB perd pour la cinquième fois d'affilée.

Une défaite cruelle. La déception des Brivistes est à la hauteur de l'énergie qu'ils ont déployé en fin de partie pour essayer d'arracher, contre Toulouse, leur première victoire de la saison. En vain. Sur une dernière mêlée à cinq mètres de l'en-but adverse, le CAB se fait pénaliser après une grosse poussée toulousaine. Pour la cinquième fois de la saison en cinq matchs, Brive s'incline (19-22). Le CAB empoche, en guise de maigre consolation, le point du bonus défensif.

"Tous les points vont compter jusqu'à la fin de la saison"

Pas assez pragmatique quand les occasions de marquer des points se sont présentées, notamment en première période, le CA Brive a aussi payé cher le réalisme toulousain (essai de Ghiraldini sur la première occasion des visiteurs) et une passivité défensive (essai de Holmes à la 34e). Et alors que tout semble perdu (9-22 à la 55e), les Brivistes relèvent la tête. A force d'abnégation, de courage, de volonté et de ballons portés efficaces, le CAB revient dans le match (essai de Tadjer, transformé par Lapeyre) à huit minutes du terme (19-22). Portés par un Stadium au soutien, les Corréziens enflamment la fin de partie avec l'issue que l'on sait. "On prend un nouveau coup à la tête", commente Samuel Marques. "On a montré un autre d'esprit, mais peut-être pas assez" , poursuit le demi de mêlée, qui a du mal à se consoler du point de bonus défensif. "C'est déjà ça, tous les points vont compter jusqu'à la fin de la saison" dit-il en interview vidéo.

Avec cette cinquième défaite, Brive reste cloué à la dernière place du Top 14 avant d'aller à Montpellier pour la 6e journée.