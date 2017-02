Top 14 - Brive rentre "frustré" du Racing après "avoir fait trembler" le champion de France

Le CA Brive s'est incliné 33-25 sur la pelouse du Racing, ce samedi soir, pour la 18e journée du Top 14. Malgré une prestation encourageante et trois essais marqués, le CAB rentre à vide de chez le champion de France en titre.

Brive a fait vaciller le champion de France en titre… mais est finalement reparti les mains vides ! Le CAB a perdu 33-25, ce samedi soir, chez le Racing 92 pour la 18e journée du Top 14. Malgré trois essais marqués (Galala, Asieshvili et Ribes), autant que les Franciliens, les Corréziens ont manqué de constance tout au long de la partie pour pouvoir espérer mieux. Les Brivistes ont payé un temps faible de vingt minutes en première période, et ont payé au prix fort un carton jaune en deuxième période pendant lequel ils ont encaissé dix points.

"On a livré une partie sans inhibition"

"Frustré", lâche Nicolas Godignon quand on demande son sentiment sur la rencontre au manager briviste. De la déception mais aussi de légitimes motifs de satisfaction dans les rangs corréziens à l’issue du match. "On a livré une partie sans inhibition, avec une vraie envie de produire. C'est ce qu'on avait envie de faire depuis pas mal de temps. Mais avec une efficacité restreinte. On a prouvé qu'on pouvait faire des choses meilleures, même si on a échappé quelques ballons. Il nous a manqué de justesse sur notre discipline, où on ne nous laisse rien passer, mais à juste titre [...] On a fait trembler quelques équipes à l'extérieur, ça serait bien maintenant qu'on arrive à repartir avec des points. C'est encourageant." Regarder la réaction en vidéo de Nicolas Godignon ci-dessous.

"Positif sur l'état d'esprit, il faudra encore travailler sur le reste"

"On n'a pas pu rester dans la course tout le match, c'est un peu frustrant", estime pour sa part Jean-Baptiste Péjoine. "J'ai la sensation qu'on a fait un bon match, offensivement et défensivement. Mais, dans la précision et dans la discipline, on a trop laissé revenir les Racingmen", poursuit le demi de mêlée. "A ce niveau là, ça devient compliqué de ramener des points de l'extérieur. Sur l'état d'esprit, c'est positif. Sur le reste, il faudra encore continuer à travailler."