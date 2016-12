Top 14 - Brive : Ryan Grant comme joker médical ?

Le CA Brive a bien avancé pour trouver le joker médical de Lucas Pointud. Il pourrait s'agir de l'international écossais Ryan Grant, à l'essai ce lundi. Mais Brive suit aussi une autre piste.

Les recherches sont en bonne voie au CA Brive pour trouver le joker médical de Lucas Pointud. Le pilier gauche, blessé et opéré de l'épaule, sera absent jusqu'à la fin de la saison. Et pour pallier cette absence, la piste la plus sérieuse mène au pilier écossais Ryan Grant, à l'essai ce lundi au CAB. Les tests physiques et médicaux du pilier de 31 ans se sont avérés concluants. Mais, pour que l'affaire se concrétise, l'international de 31 ans aux 25 sélections doit encore être libéré de la fin de son contrat à Glasgow. Du coup, le CAB garde une autre piste activée : elle mène, selon nos informations, à un joueur de l'hémisphère sud.