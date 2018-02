Double coup dur pour la CA Brive qui ne pourra pas compter sur deux joueurs dans la course au maintien. Nadir Megdoud, touché au genou, et Poutasi Luafutu, blessé aux ischio-jambiers, seront absents pour de longues semaines.

Brive-la-Gaillarde, France

Il s'est tordu de douleur sur la pelouse à la 19e minute lors de la défaite à Toulouse, ce dimanche, puis s'est relevé en testant son genou comme pour reprendre le match... avant d'être stoppé net par le staff médical briviste.

Et pour cause, Nadir Megdoud ne rejouera pas de la saison 2017-2018. Car, selon les informations de France Bleu Limousin, les premiers examens pratiqués ce lundi à Brive par le prometteur ailier du CAB semblent confirmer les craintes initiales : il souffrirait bien d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L'opération est déjà en vue pour Nadir Megdoud qui sera éloigné des terrains environ six mois.

Six mois pour Megdoud, deux à trois mois pour Luafutu

L'arrivée à l'essai, ce lundi, du 3e ligne Jordan Manihera est aussi synonyme de longue absence. Car si le test s'avère concluant, le Néo-Zélandais de 24 ans pourrait être le joker médical de Poutasi Luafutu.

Les examens passés en fin de semaine dernière par l'Australien ont confirmé une importante déchirure des ischio-jambiers de la jambe droite. "Tasi" Luafutu sera, a minima, écarté des pelouses pour deux à trois mois, ce qui signifie la fin de la saison pour le 3e ligne qui arrive en fin de contrat à l'issue de cet exercice. Les discussions sont en cours pour une éventuelle prolongation.