Top 14 - Brive : Sooty Fa'aso'o sera absent six semaines

Victime de trois blessures lors du match joué à Toulon le week-end passé, le CA Brive sait à quoi s'en tenir pour l'un d'entre eux. Le 3e ligne Sooty Fa'aso'o, qui s'est cassé un doigt, sera absent six semaines et se rajoute à la liste de la dizaine de joueurs absents pour défier Agen.

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive connaît la durée de l'indisponibilité de Sooty Fa'aso'o. Comme Stuart Olding (acromio de l'épaule gauche) et Steevy Cerqueira (cheville gauche), il est rentré blessé du match perdu à Toulon (34-17) le week-end dernier. Si les deux autres doivent encore passer des examens complémentaires pour savoir à quoi s'en tenir, le 3e ligne devrait lui être absent environ six semaines après s'être cassé l'annulaire de la main gauche. Comble de malchance pour le Samoan, il s'agit du même doigt que celui touché en avril 2019 lors d'un match à Aurillac en Pro D2.

Cascade d'absents, surtout en 3e ligne

Pour défier Agen ce dimanche, le CAB devra composer avec une cascade d'absents. Les talonneurs Narisia (suspendu) et Karkadze (en sélection avec la Géorgie), le pilier droit Bekoshvili (bras), le 2e ou 3e ligne Cerqueira (cheville), les 3e ligne Voisin (doigt), Fa'aso'o (doigt), Abadie (cheville), le demi de mêlée Blanc (pectoral), l'ouvreur ou centre Olding (épaule), les centres Dunbar (cheville) et Galala (bras) sont d'ores et déjà forfait. Giorgadze (cheville) est lui incertain en 3e ligne où le CAB est décimé en ne pouvant compter que sur trois joueurs du poste : Hireche, Kamikamica et Retief Marais.