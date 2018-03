Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive est toujours en course pour se maintenir en Top 14 à l'issue de la saison. C'est ce qu'il faut retenir à l'issue du succès étriqué du CAB (15-12) contre Agen pour la 22e journée du championnat, ce samedi.

"Le CAB est soulagé"

En remportant ce match de la peur entre deux équipes du bas de tableau, les Corréziens remontent en position de barragiste, à la 13e place (31 points), avec un point d'avance sur Oyonnax (30 points), à nouveau 14e et dernier. Agen (11e, 33 points) et le Stade-Français (12e, 33 points) disposent de trois longueurs d'avance.

Mais le CAB a, une nouvelle fois, tremblé jusqu'au bout pour l'emporter. Fébriles dans les zones de marques, les Brivistes s'en sont remis au pied de Gaëtan Germain (5 pénalités sur 7) pour prendre le score de bout en bout. Sauf qu'Agen n'a jamais abdiqué. Même menés 15-6 (65e), les visiteurs ont fait la guerre partout pour provoquer des fautes d'indiscipline du CAB et revenir dans le camp corrézien. Dans une ultime action sur les 30 mètres brivistes, Agen ne sort pas un ballon du ruck et abandonne le succès aux Corréziens. Les visiteurs empochent, malgré tout, le point du bonus défensif qui pourrait être précieux en fin de saison.

"On va se contenter des quatre points"

"On est un peu déçu par rapport à la fin du match et le point qu'ils ramènent", commente Matthieu Ugalde, "mais on peut s'estimer heureux car avec de la malchance on aurait pu le perdre" poursuit l'ouvreur du CAB. "On va se contenter des quatre points. En cas d'égalité, ils seront devant nous. Mais la victoire nous fait du bien."

"Le CAB est soulagé" lance pour sa part Saïd Hirèche. "Je pense que tout le public et vous aussi, parce qu'on a réussi à gagner ce match hyper important dans la course pour le maintien", embraye le capitaine briviste qui n'élude pas la fébrilité du CAB au moment de marquer des essais. "On a eu des moments de faiblesses et de panique, mais on a su relever la tête et repartir de l'avant. Psychologiquement, c'est bien d'avoir gagné et d'être 13e."