Top 14 - Brive sous pression, mais "il n'y a pas le feu", avant de défier le Racing

Dernier du Top 14 après deux défaites lors des deux premières journées, le CA Brive reçoit le Racing 92, ce samedi, pour la 3e journée du championnat. Bien décidé à lancer sa saison, le CAB refuse de céder au catastrophisme et oppose la croyance en son potentiel.

La situation n'est pas alarmante, bien sûr, mais le CA Brive dispute déjà un match quelque peu angoissant, ce samedi à 18 heures, contre le Racing 92 pour la 3e journée du Top 14. Car après avoir perdu lors des deux premières journées du championnat, contre La Rochelle (10-19), il y a quinze jours, puis à Lyon (29-14) samedi dernier, le CAB pointe à la dernière place du classement avec aucun point au compteur.

"Il n'y a pas le feu"

Les Brivistes sont donc sous pression à l'heure de défier les Franciliens, mais sont loin d'être paniqués. "Ca reste la troisième journée", rappelle l'arrière Gaëtan Germain,"donc il n'y a pas le feu." "Si on en était à la vingt-cinquième journée et que nous comptions vingt défaites, on s'inquiéterait" poursuit Mike Tadjer. "J'ai connu des situations beaucoup plus compliquées en ayant joué avec des clubs qui jouent pratiquement tout le temps le maintien. Donc pour moi, il n'y a rien d'alarmant", tempère le talonneur, papa d'un petit Andréa depuis ce jeudi.

"On sait que ça va payer"

Reste que la situation commence, malgré tout, à devenir pressante pour le CAB qui s'est raté à domicile face aux Rochelais et qui n'a tenu qu'une période à Lyon. Les Brivistes se montrent bien décidés à rectifier le tir pour lancer leur saison. "Concentrons-nous sur nos tâches, sur ce qu'on a à faire, sur l'investissement personnel qu'on doit mettre dans ce match pour qu'on puisse arriver à ce qu'on escompte : une victoire", lance Nicolas Godignon. "On a la chance d'avoir un groupe qui fait preuve d'une grande qualité de travail et d'engagement dans le travail. Tout le monde croit au projet qu'on est en train de créer, et l'investissement de chacun est bien plus à la hauteur que nos espérances. On sait que ça va payer et il faut se dire que la méthode qu'on a choisi est la bonne", continue le manager du CAB qui ne considère pas que son équipe est plus sous pression que d'habitude avant ce rendez-vous.

Qu'importe la soif de revanche des Franciliens, récemment battus à Agen l'un des promus et tancés par leur président, Brive veut refaire de son Stadium une forteresse pour ne pas vivre une saison galère en cas de nouveau revers. Et on le sait, depuis plusieurs années, le CAB a toujours répondu présent dans ce type de rendez-vous.