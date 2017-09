Top 14 - Brive va à Clermont pour un derby qui n'en a pas la saveur

Ce samedi soir, les Brivistes, derniers du Top 14 après trois rencontres et autant de défaites, vont défier les Clermontois, avant-derniers, qui n'ont gagné qu'une seule fois. Aucune des deux équipes n'abordera donc ce 98e derby du Massif Central avec l'esprit léger.

Cinq mois après son succès historique (21-26) à Marcel Michelin, le CA Brive joue à Clermont, ce samedi soir 20h45, pour la 4e journée du Top 14. Mais ce 98e derby du Massif-Central n'en a pas la saveur parce que les deux équipes sont mal classées et ont d'autres préoccupations que la suprématie régionale : les Jaunards sont treizièmes avec une seule victoire, et le CAB dernier avec trois défaites en trois matchs. L'opération "maintien" est enclenchée côté corrézien depuis la défaite contre le Racing, il y a une semaine. Et la tâche sera tout sauf évidente, ce samedi soir, car les Auvergnats restent sur une défaite humiliante à La Rochelle (51-20). Les champions de France en titre sont également dans les cordes à l'heure de ce rendez-vous. "On doit retrouver un standing qui aujourd'hui n'est pas le nôtre", lâche Morgan Parra, le demi de mêlée clermontois, qui va retrouver la compétition à cette occasion.

Le Devedec de retour, première en pro pour Megdoud

Pour sa part, Brive veut tout donner et voir ce qu'il advient. "On perdra ou en gagnera, l'essentiel étant de faire un match d'hommes", disait le capitaine briviste Said Hirèche après le revers contre le Racing. Pour ce déplacement, dix changements sont faits dans le XV de départ corrézien. Sisa Koyamaibole enchaîne une quatrième titularisation en 2e ligne, alors que le jeune ailier Nadir Megdoud, très en vue lors des matchs de préparation, fêtera sa première titularisation chez les pros. Les recrues James Johnston (pilier droit, titulaire) et Na'ama Leleimalefaga (pilier gauche, sur le banc) effectueront aussi leur première sortie sous le maillot briviste. Le CAB enregistre aussi les retours de Benito Masilevu, à l'aile, et de Julien Le Devedec. Mobilisé pour la tournée du XV de France cet été, le 2e ligne savoure son retour à la compétition pour le derby.