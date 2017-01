Top 14 - Brive veut faire un coup à Bayonne avant les vacances

Pour la reprise du Top 14, après une parenthèse européenne qui a permis de se qualifier en 1/4 de finale de Challenge Cup, Brive se déplace à Bayonne, ce dimanche à 12h30. Les Corréziens, qui n'ont pas dit leur dernier mot dans la course aux phases finales, sont ambitieux chez la lanterne rouge.

Une semaine après sa qualification pour les 1/4 de finale de Challenge Cup, que Brive jouera le 1er avril à Bath en Angleterre, le CAB retrouve le Top 14 dont les rugbymen corréziens occupent la 9e place avec 36 points. C'est à Bayonne, dernier avec 16 points, que les Brivistes se déplacent ce dimanche à la mi-journée pour un coup d'envoi à 12h30. Un horaire qui n'a pas vraiment souri aux Brivistes cette saison.

"Le match qu'il faut absolument gagner"

Mais ils devront être, cette fois, bien réveillés. Car ce match est le dernier avant une coupure de deux semaines et c'est aussi l'une des dernières opportunités de prendre des points à l'extérieur avant un mois de mars dantesque contre les cadors du championnat. Alors les Brivistes et François Da Ros ne veulent pas se rater tout à l'heure. "C'est le match le plus important pour la période, surtout avant les congés [...] c'est celui qu'il faut absolument gagner" dit le talonneur dans l'interview vidéo.

"On s'attend à un match très dur contre une équipe qui ne va rien lâcher", estime Philippe Carbonneau, l'entraîneur des lignes arrières, qui ne perd pas de vue la possibilité de se mêler à la lutte pour les phases finales.

Rendez-vous à 12h30, ce dimanche, sur France Bleu Limousin pour vivre en intégralité Bayonne - Brive avec Nicolas Blanzat.