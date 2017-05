Top 14 - Brugnaut, Leleimalefaga et Le Bourhis arrivent à Brive, Lavergne part à Soyaux

Ces trois nouvelles arrivées au CA Brive signent, sauf contretemps, la fin du recrutement pour la saison prochaine, à une journée de la fin de l'actuel exercice de Top 14.

Alors que le CA Brive prépare son dernier match de la saison régulière, ce samedi, contre Castres avec une ultime rencontre à jouer pour les trois futurs retraités Mela, Péjoine et Ribes, le club s'active aussi en coulisses pour boucler son effectif pour la saison prochaine. Après avoir embauché James Johnston, comme nous vous l'annoncions ce lundi, c'est même désormais chose faite, selon nos informations, avec trois dernières arrivées au club.

Brugnaut et Leleimalefaga signent, Lavergne part à Soyaux

Alors que Lucas Pointud va rejoindre Toulouse et que Damien Lavergne, qui a prolongé jusqu'en 2019, va partir en prêt la saison prochaine à Soyaux-Angoulême en Pro D2 pour s'aguerrir, le CA Brive a trouvé de quoi les remplacer au poste de pilier gauche. Na'ama Leleimalefaga (1,78 m, 120 kgs) devrait s'engager pour une saison plus une en option, sous réserve de la réussite des examens médicaux passés à Brive ce jeudi par le Samoan de 29 ans. Selon nos informations, le CAB vient par ailleurs de s'attacher les services de Julien Brugnaut (1,86 m, 120 kgs). L'international français de 35 ans était en fin de contrat au Racing 92 et s'engage en Corrèze pour une saison. Enfin, dans les lignes arrières, le trois-quart centre Félix le Bourhis (29 ans) vient lui de parapher un contrat de deux saisons avec Brive.

Le point complet sur les mouvements

Les arrivées : Julien Brugnaut (pilier gauche), Na'ama Leleimalefaga (pilier gauche), Mike Tadjer (talonneur), James Johnston (pilier droit), Sila Puafisi (pilier droit), , Damien Lagrange (2e ligne), Etienne Herjean (3e ligne), Florian Cazenave (demi de mêlée), Samuel Marques (demi de mêlée), Félix le Bourhis (centre) et Franck Romanet (ailier)

Les départs : Lucas Pointud (pilier gauche, Toulouse), Damien Lavergne (pilier gauche prêté à Soyaux-Angoulême), Guillaume Ribes (talonneur, retraite), Kevin Buys (pilier droit), Patrick Toetu (pilier droit, Albi), Victor Lebas (2e ligne, prêté à Soyaux-Angoulême), Arnaud Mela (2e ligne, retraite), Wilhelm Steenkamp (2e ligne), William Whetton (3e ligne, Albi), Teddy Iribaren (demi de mêlée, Racing 92), Jean-Baptiste Péjoine (demi de mêlée, retraite), Romain Cabannes (centre, Mont-de-Marsan), Chris Tuatara (centre, Colomiers), Malakai Radikedike (ailier)

Les prolongations : Soso Bekoshvili (pilier droit, 2019), Vivien Devisme (pilier gauche, 2019), Thomas Acquier (talonneur, 2020), François Da Ros (talonneur, 2020), Joe Snyman (2e ligne, 2020), Peet Marais (2e ligne, 2020), Jan Uys (2e ligne, 2020), Saïd Hirèche (3e ligne, 2019), Sisa Koyamaibole (3e ligne, 2018), Fabien Sanconnie (3e ligne, 2020), Matthieu Ugalde (demi d'ouverture, 2020), Nicolas Bézy (demi d'ouverture, 2018).