Top 14 - C'est (déjà) la reprise pour le CA Brive !

Brive-la-Gaillarde, France

L'heure de la reprise a sonné à Brive ! Tout juste quatre semaines après avoir obtenu sa (re)montée en Top 14 , le CAB reprend le chemin de l'entraînement ce lundi matin. Pendant huit semaines, un programme intense attend les joueurs d'ici le premier match de championnat fixé le week-end des 24 et 25 août (dont le calendrier n'est pas encore connu). Deux stages et trois matchs de préparation sont notamment au programme des Brivistes, dont certains internationaux manquent à l'appel puisqu'ils préparent la coupe du monde.

Au moins six internationaux absents

A minima, il manque cinq Géorgiens et un Fidjien. Asieshvili, Giorgadze et Lobzhanidze, déjà au CAB, sont dans le groupe des Lelos, mais aussi deux jeunes caucasiens qui n'ont pas encore posé leurs valises en Corrèze et qui viennent de disputer le mondial des moins de 20 ans. Il y a l' ouvreur Abzhandadze et le talonneur Karkadze.

Manque aussi le centre Seva Galala, il doit lui disputer le tournoi du Pacifique avec les Fidji avant le Mondial. Pour tous les autres, recrues et joueurs blessés (à l'image d'Arnaud Mignardi sérieusement touché au coude lors du dernier match de la saison), les retrouvailles sont prévues ce lundi matin au Stadium avant de prendre la direction de Bugeat, en haute Corrèze, pour un stage jusqu'à vendredi.

Trois matchs de préparation, pas d'entraîneur des avants

Suivront trois semaines de travail à Brive avant un deuxième stage à Millau à l'issue duquel le CAB affrontera Montpellier, vendredi 2 août, pour le premier de ses trois matchs de préparation. Une semaine plus tard, le 9 août ce sera contre Angoulême, club de Pro D2, à Biars-sur-Cère dans le Lot. Puis contre Bordeaux, en Gironde, vendredi 16 août. Comme pour l'effectif, le staff ne sera pas non plus au complet pour cette reprise : le CAB n'a plus d'entraîneur des avants après la séparation avec Didier Casadéi.