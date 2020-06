Top 14 - C'est fini pour Malafosse au CA Brive, où Cerqueira devrait prolonger

Les choses se décantent au CA Brive en cette fin juin. Alors qu'un accord sur une baisse des salaires des joueurs et du staff vient d'être trouvé, la situation devient plus concrète pour les deux derniers joueurs de l'effectif professionnel, Dan Malafosse et Steevy Cerqueira, dont le contrat arrive à échéance ce mardi 30 juin et dont la situation n'était pas encore arrêtée.

Quatre matchs pour Malafosse

Dan Malafosse, passé par les équipes de jeunes du CAB et revenu au club en début d'année civile 2020, ne sera plus briviste pour la saison 2020-2021. Le 2e ligne et le club n'ont pas trouvé d'accord pour que le joueur de 28 ans poursuive l'aventure au delà des quatre matchs disputés depuis son retour en Corrèze.

Cerqueira vers la prolongation

En revanche, Steevy Cerqueira, bientôt 27 ans, devrait lui toujours être corrézien la saison prochaine. Si rien n'est encore officiellement conclu, le 2e ou 3e ligne, victime de deux grosses blessures depuis son arrivée au CAB à l'été 2018 (ligaments croisés du genou droit à l'entraînement en janvier 2019, puis cheville gauche à Toulon), est proche d'une finalisation avec le club briviste pour lequel il totalise neuf apparitions.