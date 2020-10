Top 14 - "C'est LE test de ce début de saison" : choc en Corrèze pour le CA Brive face à Pau

Brive reçoit la Section Paloise ce vendredi pour la 3e journée du Top 14. Auteur de deux premiers matchs convaincants, le CAB se frotte cette fois à une équipe encore plus en forme. Pau, victorieux deux fois, vient ouvertement en Corrèze pour l'emporter.

Axel Muller et la bande du CA Brive se préparent à un choc contre Pau

De nombreux observateurs prédisaient que Brive et Pau joueraient le même championnat cette saison avant le début du Top 14, force est de constater, après deux journées, que cette rencontre entre prétendus candidats au maintien a des allures de choc de haut de tableau.

Des débuts probants pour les deux équipes

Une opposition prévue à 20h ce vendredi soir au Stadium pour la 3e journée du Top 14 entre deux formations qui ont réussi leurs débuts. 3e, le CAB a gagné contre Bayonne et puis a perdu avec le point du bonus défensif à Bordeaux. 2e , la Section a signé succès, et notamment à Montpellier lors de la 1re journée, puis contre Agen.

Un pack béarnais redouté

Le CAB est donc prévenu du danger qui se présente devant lui. Les Palois, comptant sur un pack d'airain, ont forcé la décision pour l'emporter à Montpellier et n'ambitionne pas autre chose en Corrèze dans un contexte qui s'annonce difficile. Pluie et vent sont annoncés pour ce qui sera un premier match automnal avec ballon glissant et jeu moins aéré qui pourraient bien rythmer une partie que les Brivistes savent difficile à aborder après deux week-ends sans jouer.

Ca va être LE test de ce début de saison

Thomas Laranjeira, arrière et vice-capitaine du CAB, n'y va pas par quatre chemins.

La Section vient pleine d'ambition, elle qui a frôlé la victoire au Stadium déjà la saison passée, le 25 janvier dernier. Mais un sauveur, Thomas Laranjeira, était passé par là avec deux essais aussi opportunistes que miraculeux. "Cinq minutes magiques" se souvient le héros du soir, "c'est quelque chose que je n'oublierai jamais".

Scénario pas oublié non plus par les Palois, ils l'ont évoqué encore ces derniers jours avant leur déplacement en Corrèze. Il marquera aussi la venue de l'ex manager corrézien Nicolas Godignon, qui a beaucoup compté pour Thomas Laranjeira.

Essais miraculeux, Nicolas Godignon et match du jour pour Thomas Laranjeira Copier

On doit voir notre collectif progresser

Un ex corrézien qui vient pour ne faire aucun cadeau à son ancien club, averti. D'autant que les Brivistes lancent là une série de sept rencontres consécutives marquée par quatre réceptions : Toulouse, Clermont puis le Racing viendront ensuite en Corrèze d'ici mi-novembre. C'est donc déjà un moment charnière pour la saison du CAB, mais l'entraîneur des lignes arrières, Jean Baptiste Péjoine, relativise la situation... tout en fixant des attentes aux Corréziens.

Jean-Baptiste Péjoine : "tous les moments vont être importants, on doit voir notre collectif progresser" Copier

