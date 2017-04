Top 14 - "C'est vraiment un kiff" pour Brive qui crée la sensation en remportant le derby à Clermont

Près de 14 ans que les supporters du CA Brive attendaient ça ! Le CAB a terrassé Clermont (21-26), ce samedi soir, sur la pelouse de Marcel Michelin pour la première fois depuis octobre 2003. Sans complexe, les Corréziens ont parfaitement joué leur chance pour venir à bout des Clermontois.

La nuit s'annonce longue, ce samedi soir, pour n'importe quel supporter briviste ! Balayé 10-46 au Stadium au match aller, le CAB a rendu la monnaie de sa pièce à l'ASM, ce samedi soir, en triomphant 21-26 sur la pelouse de Marcel Michelin. Presque irréel pour Brive qui ne s'était plus imposé chez les Jaunards depuis octobre 2003. Et pourtant, les Corréziens n'ont pas volé leur victoire : froid de réalisme au début de chaque période (essais de Hauman à la 2e minute et de Pètre à la 17e, puis de Ugalde 44e et Lapeyre 46e) en exploitant les largesses dans la défense fantôme de Clermont, Brive a aussi su embrouiller l'ASM en touche et dans les rucks. Et si Clermont, devant à la mi-temps (14-12), a donné des frissons aux nombreux fans Coujoux en revenant à cinq points à deux minutes de la fin, Brive a tout lâché pour voler un dernier ballon dans un ruck et terrassé Clermont sur sa pelouse. Ainsi, après avoir gagné à Toulon en début de saison, Brive signe une nouvelle sensation cette saison.

"C'est incroyable parce que personne nous attendait"

"C'est vraiment un kiff", lâche Thomas Laranjeira, "cette année on a gagné à Mayol et à Michelin. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a fait ces dernières années de gagner chez ces deux gros du championnat. C'est incroyable parce que personne nous attendait" poursuit le couteau suisse des lignes arrières brivistes. "Moi, à contrario, je nous ai sentis très sereins et pas paniqués. Chez nous, on avait lâché beaucoup de jus dans l'émotion par rapport au derby avant le match. Là, on est resté sereins et concentrés. Il y a eu pas mal de turnover. Certains mecs jouaient leur dernier derby au Michelin, d'autres rongeaient leur frein depuis trois ou quatre mois. Et on avait tous faim. Aujourd'hui, c'est un collectif qui a gagné. C'est incroyable parce que, à un moment, il y a 12 points d'écart. Et à Clermont, ce n'est pas donné à tout le monde de faire un match comme ça."

"Je pense que notre victoire est logique"

Nicolas Godignon n'a pas caché une once d'émotion après ce succès historique en Auvergne "parce que c'est beaucoup d'effort de venir gagner à Clermont, ça ne se fait pas en claquant des doigts." Le manager du CA Brive se dit "très fier de ce que [son] équipe a fait. On a montré de belles choses, offensives et défensives, du coeur comme ça nous connaît. Personnellement, c'est plus fort que gagner à Toulon." La suite de la réaction en interview vidéo.

"On voulait jouer avec le coeur et ça a payé" poursuit le polyvalent trois quart, Benjamin Lapeyre, en interview vidéo.

Ce samedi soir, Brive se hisse provisoirement à la 6e place qualificative aux phases finales avec 52 points au compteur.