Agen, France

C'est Brive qui a les boules... de Noël à l'issue de la 13e et dernière journée de la phase aller du Top 14. Car les rugbymen corréziens retombent dans la zone de relégation après leur défaite 27-13 à Agen dans le choc de bas de tableau qui mettait aux prises le CAB (12e, 15 points) au SUA (13e, 14 points). Les Agenais reprennent la 12e place et abandonnent la 13e aux Brivistes au terme d'une rencontre en deux temps.

Brive attaque fort... puis Agen joue à sa main

Brive, exact au rendez-vous de l'engagement et de la défense en début de match, contient d'abord Agen, se montre pragmatique grâce au jeu au pied d'occupation parfait de Marques, et clinique quand Brive bénéficie d'un essai de pénalité après un bijou de jeu au pied du même Marques parfaitement suivi par Megdoud, balancé en touche et à l'épaule par Lamoulie (essai de pénalité et carton jaune). Brive mène alors 10-0 à la 20e minute avant de voir le SUA aplatir juste avant la pause pour quasiment combler l'écart (10-7 CAB). Puis Agen, en deuxième période, met le main sur le ballon, hausse le curseur de l'agressivité et avance dans le sillage de ballons portés redoutables sur lesquels Brive est impuissant à cinq reprises. Trop pénalisé, le CAB se retrouve à 14. Les Lot-et-Garonnais, qui jouent à leur main, crucifient Brive suite à deux jeux au pied de McIntyre, parfaitement suivis par les attaquants agenais. Le CAB ne sera plus en mesure de revenir et replonge dans la zone de relégation.

"Cette première moitié de saison est extrêmement décevante"

Après coup, la délégation briviste ne trahit pas une énorme déception évoquée pendant plusieurs minutes dans le secret du vestiaire en présence du président et des vice-présidents du CA Brive. "Ça laisse des regrets avant Noël [...] cette première moitié de saison est extrêmement décevante", commente Simon Gillham, le président briviste, en interview vidéo.

A l'issue de cette 13e et dernière journée de la phase aller, Brive redevient relégable avant de recevoir Montpellier, samedi prochain, pour l'ultime match de l'année 2017.