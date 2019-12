Top 14 - CA Brive : le manager Jeremy Davidson prolonge pour deux ans

Brive-la-Gaillarde, France

Jeremy Davidson est désormais lié au CA Brive jusqu'en 2023. Déjà sous contrat jusqu'en 2021, le manager du club briviste vient de s'engager pour deux saisons de plus ainsi que vient de le faire savoir le club.

Remontée immédiate en Top 14

Arrivé en Corrèze en juillet 2018 après la relégation en Pro D2, il a profondément rajeuni l'effectif du CAB et a conduit à la remontée immédiate du club en Top 14 un an seulement après l'avoir quitté. Après un bon début de saison dans l'élite (le CAB est 7e ex aequo et compte douze points d'avance sur le dernier), le Nord Irlandais va donc poursuivre plus longtemps encore sa mission à Brive, orientée vers la jeunesse.