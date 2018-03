Brive-la-Gaillarde, France

Benito Masilevu est arrivé à Brive à l'été 2014, et il restera en Corrèze jusqu'en juin 2020. Car, selon les informations de France Bleu Limousin, l'ailier qui arrivait en fin de contrat à l'issue de cette saison, vient de parapher un nouveau bail portant sur les deux saisons suivantes. Cela a été acté alors que le club traverse une crise marquée par la mise à l'écart, en fin de semaine dernière, du manager Nicolas Godignon.

En dedans en début de saison, le Fidjien a retrouvé sa forme à l'automne et a inscrit cinq essais en Top 14 cette saison. Sa prolongation s'ajoute à celles de Benjamin Lapeyre, Damien Jourdain, James Johnston, Arnaud Mignardi, Thomas Laranjeira et Seva Galala. Nadir Megdoud, Simon-Pierre Chauvac, Demba Bamba et Ken Bikadua ont eux paraphé ces derniers mois leur premier contrat pro avec le CA Brive.