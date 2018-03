Brive-la-Gaillarde, France

C'est une façon de gérer la crise que traverse le CA Brive, 13e du Top 14 et à la lutte pour sa survie dans l'élite à six matchs de la fin de la saison. Il y a eu le communiqué de presse d'une ligne, ce vendredi, sans aucune prise de parole publique. Puis, ce samedi, au lendemain de la mise à l'écart de Nicolas Godignon, officiellement pour un match mais officieusement de façon définitive en attendant de régler les détails sur son contrat courant jusqu'en juin 2020, ni le président ni aucun dirigeant du club ne se sont présentés à la conférence de presse d'avant ce match, ce samedi matin, à la veille du voyage à Castres.

Ont été envoyés au front pour répondre aux questions : Didier Casadéï, l'intérimaire ; Saïd Hirèche, le capitaine ; Arnaud Mignardi et Petrus Hauman, les vice-capitaines. La conférence de presse est à retrouver en vidéo ci-dessous.

"Je ne vais pas vous envoyer chier, mais on n'a rien à dire à ce sujet"

Pour commenter la crise du moment, chacun s'est borné à répéter la version officielle : Nicolas Godignon est absent pour le seul match à Castres, en raison d'un arrêt maladie. Interrogé par France Bleu Limousin pour savoir si les joueurs ont été consultés sur la mise à l'écart du manager, le capitaine Saïd Hirèche n'a pas souhaité répondre après un blanc de quatre secondes. "Je ne te dirais rien. Ce n'est pas... On n'a rien à dire à ce sujet là. Je ne vais pas vous envoyer chier, mais on n'a rien à dire à ce sujet."

"On en prend plein la gueule, à juste titre [...] ça nous resserre"

Le capitaine courage du CA Brive ne s'est ensuite pas défilé pour évoquer son rôle et celui du groupe dans son ensemble. "C'est dur d'être joueur du CA Brive cette saison parce qu'elle est difficile. Et être capitaine encore un peu plus parce qu'il faut réussir à remobiliser les troupes mais je ne suis pas tout seul." La mise à l'écart de Nicolas Godignon, un électrochoc ? "_Ce qui se passe ces dernières semaines nous resserre_. On en prend plein la gueule, à juste titre. C'est une saison compliquée mais il faut s'en servir pour préparer le futur et créer un groupe. Ce maintien qu'on obtiendra en fin de saison, ça va créer un groupe et une aventure humaine qui sera mémorable pour chacun d'entre nous."

"On porte un héritage qu'il faut transmettre"

Le 3e ligne, de retour de blessure à un mollet pour aller défier le Castres Olympique, a poursuivi en mettant le groupe face à ses responsabilités au regard du passé du CA Brive. "Le maintien, c'est la base des saisons futures. On porte un héritage qu'il faut réussir à transmettre. Il ne faut pas gâcher ce qui a été fait par le passé, avant que chacun d'entre nous arrive. _Il faut réussir à poser les bases pour le futur, quand nous ne serons plus là_. Il faut atteindre cet objectif et on pourra repartir sur de meilleures bases."

"Ce club a changé nos vies [...] on doit rendre ce qu'on a reçu"

Relancé sur la motivation du groupe dans de telles circonstances, Saïd Hirèche affirme qu'elle est intacte pour aller chercher le maintien. "Comme on se l'est dit, ce club a changé nos vies à chacun d'entre nous. Il nous a donné beaucoup. _C'est à nous de rendre_. De rendre ce qui nous a été donné en terme de confiance, en terme d'héritage. Tout ça, il faut qu'on réussisse à le conserver et continuer à faire honneur à ce maillot et à ce club."

"Si on meurt, on mourra, vraiment, les armes à la main"

Après les avoir envoyés au feu des questions de la presse, les dirigeants du club semblent pouvoir compter sur le professionnalisme à toute épreuve d'Hirèche et sa bande qui ne promettent pas un succès à Castres, où Brive n'a pas gagné depuis 1995. Mais, en guise de conclusion, le capitaine du CA Brive le dit droit dans les yeux. "On ne lâchera pas. Et si on meurt, on mourra, vraiment, les armes à la main."