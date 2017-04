Top 14 - CA Brive : saison terminée pour Galala et Acquier

Seva Galala sera prochainement opéré d'une rupture des ligaments croisés du genou, alors que le talonneur Thomas Acquier est déjà passé entre les mains des chirurgiens.

Deux forces vives vont manquer au CA Brive pour disputer les trois derniers matchs décisifs du sprint final et la perspective d'une 6e place qualificative aux phases finales. Lors du derby historique remporté à Clermont ce samedi sori, le 3/4 centre Seva Galala s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche. Il sera opéré prochainement et le Fidjien sera absent au mois six mois. Un autre absent jusqu'à la fin de la saison est à déplorer dans les rangs brivistes. Il s'agit de Thomas Acquier. Le talonneur s'est fait opérer, en fin de semaine dernière à Bordeaux, d'une hernie cervicale. Il devrait, de son côté, être opérationnel pour la reprise de la prochaine saison début juillet.