Top 14 - "Ca démange" : le CA Brive trépigne d'impatience avant la 1re journée contre Bayonne

Plus de six mois après son dernier match en compétition, le CA Brive retrouve le Top 14 ce dimanche contre Bayonne pour la 1re journée du championnat 2020-2021. Les Brivistes débordent d'envie et se disent impatients d'en découdre face à un concurrent direct.

Les gladiateurs redescendent dans l'arène. Un peu plus de six mois après leur dernière sortie en compétition, le 29 février face à Lyon, et l'arrêt brutal du Top 14 à cause du coronavirus, les rugbymen du CAB renouent avec un match officiel.

Une première sortie à soigner

C'est face à Bayonne, ce dimanche soir à 20h45 au Stadium, pour le premier match de la saison 2020-2021. Objectif maintien pour cette deuxième saison depuis la remontée des Corréziens dans l'élite en 2019.

Le temps a été très long pour tout le monde

Les Brivistes affichent une envie débordante. "On ressent beaucoup de plaisir de retrouver notre terrain et notre public" avance Saïd Hireche, "ca démange de rejouer. Le temps a été très long pour tout le monde" continue le capitaine du CAB.

Mieux tu commences, plus de confiance tu acquiers

Les Brivistes veulent aussi, et surtout, bien démarrer ce nouvel exercice face à un probable concurrent direct pour le maintien. "C'est déjà un match capital pour la suite de la saison" reprend le 3e ligne, "pas forcément parce que c'est Bayonne en face" balaye-t-il, "mais tout simplement parce que c'est le premier à la maison et qu'il faut bien débuter la saison. Mieux tu commences, et plus de confiance tu acquiers. Après, tu peux continuer à travailler un peu plus sereinement".

Ah, Bayonne...

Reste que le nom de l'adversaire ne peut laisser personne de marbre. "Moi, je prends ce match comme une finale" avoue de lui-même Axel Muller, sans même avoir été interrogé au sujet de l'Aviron. "Je ressens les mêmes choses qu'avant la finale de Pro D2" disputée en 2019 à Pau contre Bayonne, et perdue à la dernière seconde par le CAB.

Montrer qu'on est là et qu'on va bien enchaîner

"J'ai eu très mal" redit l'ailier argentin, "parce qu'une finale, ça se gagne. Là, on a de nouveau l'opportunité d'affronter, à domicile, ce _concurrent direct_. Il faut montrer qu'on est là et qu'on va bien enchaîner la saison".

La 1re journée

Le classement