Brive-la-Gaillarde, France

Brive a encore fait souffrir son public, ce samedi ! Mais, alors que le CAB n'avait pas su renverser la vapeur en début de saison contre Toulouse, par exemple, les Corréziens ont cette fois donné des kilos de bonheur à leurs fans en arrachant la victoire après la sirène contre le RC Toulon. Grâce à un essai de Lapeyre à la 79e, transformé par Germain dans la foulée, Brive s'est imposé au terme d'une rencontre rugueuse, sur une pelouse très dégradée, face à de vaillants toulonnais. Et a confirmé son succès bonifié contre Montpellier, il y a une semaine. Brive l'a emporté en tenant tête au RCT dans le combat, et en remportant la bataille tactique du jeu au pied. Toulon oppose une décision arbitrale litigieuse sur un essai refusé au RCT en première période sans arbitrage vidéo.

"Ca fait le plus grand bien à la tête"

De fait, le CAB marque les esprits dans la course au maintien, même si les Corréziens (24 points), toujours 12e et premier non relégable, voient Agen (23 points) revenir un point derrière suite au succès avec bonus du SUA contre Castres. Oyonnax (14 points), dernier, a de son côté concédé le nul sur son terrain contre La Rochelle. "Ca fait le plus grand bien à la tête", savoure Gaëtan Germain, _"_quand on gagne comme ça à la fin, c'est encore plus excitant" commente celui qui a offert le succès à son équipe en passant la transformation de la gagne sous les poteaux du RCT. "Le décompte du chrono était très long [pour atteindre la 80e minute]. Elle est passée et on voit la joie de toute l'équipe, de tout le public, de toute la ville, on est super contents" poursuit l'arrière qui vit une saison en dents de scie. "A titre perso, je ne vais pas me cacher, je passe une saison compliquée. Je me suis fait opérer à l'intersaison, puis j'ai eu des problèmes de dos. C'est très galère pour moi, avec des matchs moyens. Il faut faire le dos rond et attendre les jours meilleurs, il n'y a pas de raison." Sa réaction est à voir en vidéo ci-dessous.

En enchaînant une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison, le CAB prend virtuellement de l'air sur ses concurrents directs dans la course au maintien.