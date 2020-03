Top 14 : Capo Ortega, joueur emblématique du Castres Olympique, annonce sa retraite

Un monument du rugby va mettre un terme à sa carrière sportive. Rodrigo Capo Ortega, joueur emblématique du Castres Olympique, a annoncé sa retraite sportive ce jeudi. Il était l'invité du Club XV sur France Bleu Occitanie.

Capo en chiffres

Le deuxième-ligne uruguayen, âgé de 39 ans, est arrivé à Castres en 2002 et depuis il n'a cessé de faire briller le club. Dès la saison prochaine, celui que tout une ville appelle “Capo”, deviendra l’Ambassadeur du Castres Olympique: "Je suis hyper motivé pour continuer à donner encore plus au club de mon cœur", dit-il.

18 saisons au Castres Olympique

400 matchs

31 essais marqués

2 Boucliers de Brennus soulevés, en 2013 et 2018

Une décision difficile à prendre

Au micro de Julien Balidas, Rodrigo Capo Ortega parle d'une décision difficile à prendre. "Quand dans ta tête tu te fixes des objectifs mais que tu n'arrives plus à les faire [...] je pense que c'était le bon moment pour dire stop". Capo dit avoir "un million de souvenirs" avec le CO mais s'il y en avait un à retenir " l'année du titre en 2018, un moment magique, être champion de France pour la deuxième fois en tant que capitaine".

"Je pense que c'était le bon moment pour dire stop" — Rodrigo Capo Ortega

Capo veut se battre jusqu'au bout pour le maintien en Top 14, Castres est 10e du championnat, "rien n'est impossible" assure le deuxième ligne " il faut rester les pieds sur terre et continuer à travailler [...] Je me sens bien, je vais tout donner, je suis un compétiteur, je vais me battre pour pouvoir jouer les plus beaux des matchs possibles".