Top 14 : Castres s'écroule à domicile face à Agen (13-16)

Castres, France

Le CO a tendu le bâton pour se faire battre. Castres a perdu chez lui face à Agen, qui a tout simplement mieux joué, tandis que les hommes de Christophe Urios ont enchaîné les erreurs. Le SUA l'emporte 16 à 13 et sort de la zone rouge. Castres continue de flirter avec la sixième place et perd l'occasion de remonter dans le haut du classement.

Le contre qui fait mal

Castres a longtemps dominé la rencontre, en tout cas au niveau des points. Mais à la 78e minute de jeu, après une succession interminable de mêlées dans les cinq mètres du camp castrais, le deuxième ligne Andrés Zafra joue au filou et vient contrer le coup de pied de Rory Kockott pour ensuite aller aplatir. Une victoire qui fait du bien à Agen, 11e provisoire avant le match entre Toulon et Grenoble. Castres doit se remettre la tête à l'endroit avant la double confrontation face au Munster en Coupe d'Europe.

"On doit gagner le match 13-9 !" - Christophe Urios

"Elle est méritée cette victoire du SUA, analyse Christophe Urios, le manager du CO. Mais on ne doit pas le perdre ce match, il reste 3 minutes à jouer ! On gagne 13-9 ! La semaine dernière on n'a pas fait un grand match, mais au moins on a réussi à le maîtriser, à contrôler. Pas cette fois-ci."