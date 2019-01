Top 14 : Castres se reprend à Grenoble (6-16)

Castres relève enfin la tête et commence bien l'année 2019. Après trois défaites d'affilée, l'équipe de Christophe Urios domine Grenoble (6-16) ce samedi 5 janvier.

Castres, France

Il y avait eu l'attitude mais pas les points à l'arrivée face au Stade Rochelais samedi 29 décembre. Cette fois-ci au stade des Alpes, Castres a été sérieux défensivement et ça a payé. Les Tarnais ont résisté à tous les assauts grenoblois et l'emportent 16 à 6. Le CO est huitième du Top 14.

Une grosse défense

Castres a souffert pendant 80 minutes mais a tenu bon face à Grenoble. Grâce à une bonne entame de match. Le FCG a dominé pendant tout le match mais n'aura jamais réussi à franchir les lignes castraises.

Une belle opération de la part des hommes de Christophe Urios qui relèvent la tête. Ils profitent même de la défaite de Montpellier face à Lyon (14-25) et remonte à la huitième place au classement. De quoi mettre en confiance avant le déplacement à Exeter (Coupe d'Europe) dimanche 13 janvier.