Top 14 : un Castres Olympique solide renverse Clermont (24-16)

Castres a battu Clermont (24-16) lors du match d'ouverture de cette 15e journée de Top 14. Rien ne bouge au classement, le CO est 8e et Clermont reste leader mais pourrait voir le Stade Toulousain lui passer devant avant la fin du weekend.

Castres, France

Castres a montré les muscles à la maison ce samedi 26 janvier face au leader Clermont, et ça a marché (24-16). Le CO fébrile à Pierre-Fabre s'est rassuré. Toujours 8e du Top 14 après cette belle victoire, à deux points de l'Union Bordeaux Bègles (qui affronte Agen samedi à 17h05).

"On n'avait pas le droit à l'erreur, on devait absolument gagner après nos quatre dernières défaites à domicile, a résumé l'ailier castrais Martin Laveau. En décembre c'était très compliqué, on a pris une branlée à Exeter. Le match contre Gloucester la semaine dernière nous a fait du bien. Mais il y a encore des choses à améliorer."

Clermont n'a pas existé

Avec de nombreux internationaux français absents, les Clermontois n'ont jamais fait peur à une équipe castraise bien organisée. Les Jaunards ont semblé vouloir se contenter du bonus défensif, en vain. Julien Dumora est rentré en cours de jeu après trois mois d'absence : "j'ai l'impression qu'on a relevé la tête et qu'on a dit adieu à cette série noire. On espère que cette victoire face à Clermont va nous permettre d'entamer une série plus positive."

Christophe Urios : « On a effacé une ardoise. J’en ai plein d’autres dans mon casier que je vais sortir chaque semaine (...) Sans doute notre plus belle sortie à Castres de la saison. » 😏 #FBSport#COASMpic.twitter.com/hHyx2iZUmg — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 26, 2019

Clermont qui restait sur 13 matchs sans défaite, repart sans aucun point et fait le bonheur des Castrais qui attendaient une victoire à domicile depuis le 3 novembre.